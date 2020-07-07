Флагманский процессор APU AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) удалось разогнать до 4,75 ГГц для всех 8 ядер при стандартном охлаждении





Очередная утечка позволила раскрыть оверклокерский потенциал новых гибридных процессоров (APU) AMD серии Renoir. В руки энтузиастов попал флагманский чип линейки – AMD Ryzen 7 4700G.

Сам по себе APU AMD Ryzen 7 4700G выглядит впечатляюще и демонстрирует производительность на уровне процессора Ryzen 7 3800X при тепловом пакете 65 Вт. Данный чип содержит 8 вычислительных ядер на базе микроархитектуры Zen 2, изготовленных по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Также в устройстве используется графическое ядро Vega. При этом вычислительные ядра и GPU выполнены в монолитной конструкции, в то время как решения Ryzen 3000 Matisse имели исполнение в виде чиплетов. Монолитный дизайн позволяет незначительно повысить эффективность по сравнению с чиплетами.

8-ядерный APU Ryzen 7 4700G поддерживает возможность обработки 16 потоков инструкций одновременно. Устройство также включает 4 МБ кэш-памяти второго уровня и 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Общий объём кэш-памяти в 12 МБ существенно уступает показателю 8-ядерного процессора Ryzen 7 3800X (32 МБ кэш-памяти третьего уровня). Однако это является следствием использовании монолитного дизайна. Базовая частота процессора AMD Ryzen 7 4700G установлена на значении 3,60 ГГц, а повышенная частота составляет 4,45 ГГц. Показатель TDP составляет 65 Вт. Новинка обладает процессорным разъёмом AM4. Графическая подсистема Vega включает 8 вычислительных блоков и 512 потоковых процессоров. Частот GPU составляет 2100 МГц, и это одно из самых высоких значений для интегрированных графических чипов.

Процессор AMD Ryzen 7 4700G протестировали на материнской плате ASRock B550 Taichi с оперативной памятью DDR4-3800 CL16. В процессе ручного разгона был установлен множитель 47,75, частота шины составила 100 МГц, а напряжение питания установлено на значении 1,425 В. В результате, частота процессора составила 4,75 ГГц для всех восьми ядер. Для чипов Ryzen 7 3800X или Ryzen 7 3700X преодоление рубежа в 4,3 ГГц является крайне проблематичным. Следует отметить, что столь впечатляющего результата для новинки удалось достичь, даже не прибегая к использованию экстремального охлаждения в виде жидкого азота. Для отвода тепла от чипа использовалось стандартное воздушное или жидкостное охлаждение. Правда, после разгона процессор не подвергался нагрузке в виде тестовых пакетов. Утилита CPU-z свидетельствует о температуре чипа на уровне 41 градус Цельсия. Также нужно добавить, что при разгоне по одному ядру удалось достичь частоту 4,9 ГГц.

Официальный выход процессоров Renoir ожидается уже в скором времени. По предварительным данным, цена модели AMD Ryzen 7 4700G составит около $300.

Источник: wccftech