Флагманский процессор Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) сможет повышать частоту до 5,3 ГГц





Недавно мы уже имели возможность ознакомиться с тестами производительности грядущего настольного флагманского процессора Intel Rocket Lake-S. Благодаря тестам в Ashes of the Singularity удалось узнать, что базовая частота процессора составляет 3,5 ГГц. Однако максимальная частота в режиме Turbo так и осталась неизвестной. Но теперь удалось узнать и этот параметр.

Судя по публикации пользователя davidbepo в сервисе микроблогов Twitter, для флагманского процессора Intel Rocket Lake-S максимальная частота для одного ядра активного ядра в режиме Thermal Velocity Boost составляет5,3 ГГц, а частота для всех активных ядер – 4,8 ГГц. Следует отметить, что частота в режиме Turbo для одного ядра соответствует показателю нынешнего флагманского процессора 10-го поколения Core i9-10900K, а повышенная частота для всех ядер у чипа Rocket Lake-S оказалась на 100 МГц ниже, чем у процессора 10-го поколения. При этом в процессоре Core i9-11900K будет на два вычислительных ядра меньше, чем доступно во флагманской модели текущего поколения.

Грядущий топовый настольный процессор Intel Rocket Lake-S, предположительно, имеет максимальное значение PL1 (power level 1) 125 Вт и PL2 (power level 2) – 250 Вт. Эти показатели также идентичны значениям для нынешнего 10-ядерного флагманского процессора Comet Lake-S. Данные о показателях PL1/PL2 для прочих процессоров линейки Rocket Lake-S пока не разглашаются. Дополнительно сообщается, что режим Thermal Velocity Boost может так и остаться эксклюзивной функцией для процессоров серии Core i9. Пока что остаются открытыми вопросы о частотах Turbo Boost 2.0 и Max Turbo Boost 3.0.

Пользователь @harukaze5719 опубликовал таблицу с характеристиками процессоров Intel Rocket Lake-S. Она основана на последних слухах и утечках. Судя по всему, данные достаточно точные, за исключением поддержки Thermal Velocity Boost для процессоров серии Core i7. У Intel есть много различных состояний и технологий повышения рабочей частоты, и частоты в таблице не следует относить к одному типу повышения. Более наглядно эти отличия представлены в следующей ниже таблице. Например, режим Thermal Velocity Boost должен быть доступен только для процессоров серии Core i9, а поддержка Turbo Boost Max 3.0 предусмотрена только для серии Core i7.

Хотя процессоры Intel Rocket Lake-S предусматривают производство по нормам уже устаревшего 14-нанометрового техпроцесса (который используется ещё с 2015 года), они получили новую архитектуру вычислительных ядер Cypress Cove. От новых чипов ожидают повышения показателя количества выполняемых инструкций за такт, поддержки PCI Express 4.0 и наличия интегрированного графического решения Xe. Процессоры Intel Rocket Lake-S сохранят совместимость с существующими материнскими платами на базе чипсетов серии 400.

Источник: videocardz