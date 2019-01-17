Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ с двойной селфи-камерой, врезанной в экран, замечен в «дикой природе»

Компания Samsung ранее подтвердила, что новая линейка флагманских смартфонов Galaxy S10 дебютирует на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско 20 февраля. Похоже, что артподготовка анонса уже началась. В настоящее время одному из пользователей Reddit «по счастливой случайности» удалось сфотографировать старшую версию флагманского смартфона Galaxy S10+ в «дикой природе». Грядущая новинка была замечена в руках одного из пассажиров в автобусе кампуса Сувонского университета в Южной Корее.

Напомним, всего в линейке Galaxy S10 ожидается от трех до пяти моделей, которые будут отличаться дисплеями, аккумуляторами и конфигурацией камер.

Ранее мы уже видели «живое» фото обычной версии Galaxy S10 (Beyond 1) с врезанной в экран одинарной фронтальной камерой. Да и с учетом всех последних слухов не возникает никаких сомнений, что на этом фото запечатлена именно старшая 6,4-дюймовая версия Galaxy S10+, которая должна получить врезанную в экран Infinity-O с тонкими рамками сдвоенную основную камеру, вдобавок к тройной основной камере на задней панели.

Автор снимка отмечает, что смартфон был помещен в защитный чехол, так что это явно тестовый прототип. Пользователь предусмотрительно убрал с экрана водяной знак с идентификационным кодом сотрудника, за которым закреплен этот образец, и серийный номер самого смартфона. Впрочем, это еще вопрос, является ли эта фотография на самом деле шпионской, или же это часть рекламной кампании, призванной максимально подогреть интерес общественности к новинке перед анонсом.

Как бы там ни было, фото, пускай и не самого хорошего качества, позволяет визуально оценить размеры и то, как в реальности будет смотреться экран с увеличенным отверстием под двойную фронтальную камеру.

Источник: Reddit