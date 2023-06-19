Бокс-офис: «Флэш» и «Стихии» собрали на старте сильно ниже ожиданий — $139 млн и $44,5 млн при бюджетах $200 млн и $100 млн соответственно

Кинокомикс Warner Bros. «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли победил «Стихии» от Pixar в кассовой битве «легковесов».

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Две новые премьеры, начинающие летний сезон блокбастеров, провально стартовали в кинопрокате США: «Флэш» собрал $55 млн, а «Стихии» — $29,5. Оба фильма не оправдали и без того низких ожиданий, и что хуже – были очень дорогими в производстве: блокбастер WB стоил около $200 млн, а мультфильм Pixar – $100 млн.

В преддверии премьеры «Флэша» руководители Warner Bros. настойчиво убеждали публику, что фильм – «одна из лучших когда-либо созданных лент о супергероях». По сюжету Барри Ален путешествует во времени, чтобы предотвратить убийство своей матери, и случайно создает «мультивселенную» с множеством камео.

Однако критики (на Rotten Tomatoes фильм имеет 66% «свежести») и зрители (судя по скромным кассовым сборам), похоже, имеют противоположное мнение. Без положительных оценок аудитории или сильного сарафанного радио «Флэшу» будет трудно восстановиться в ближайшие недели – особенно на фоне выхода фильмов «Индиана Джонс и реликвия судьбы», «Миссия невыполнима 7: Расплата за смерть. Часть первая» и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

В международном прокате «Флэш» получил $75 млн из 78 рынков, доведя глобальные сборы до $139 млн. Если ситуация не изменится, фильм ожидает судьба «Черного Адама» с бюджетом в $200 млн, который в прошлом году стартовал с $67 млн и не достиг планки в $400 млн по всему миру.

Причина слабого внимания публики может крыться в отсутствии рекламного толчка из-за того, что Эзра Миллер в последние годы имел юридические проблемы и обвинялся в нападениях. Актер извинился за свое поведение, прошел курс лечения от «проблем с психическим здоровьем», а перед премьерой редко появлялся на публике, не общался с прессой и вообще не участвовал в стандартных рекламных мероприятиях.

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«Стихии» – анимационное приключение от Pixar о противоположностях, которые пытаются ужиться в одном городе – прибавило $15 млн в международном прокате, а общая сумма сборов составила $44,5 млн. Мультфильм, в отличие от «Флэша», получил одобрительные отзывы зрителей и более высокие оценки критиков – 76% на Rotten Tomatoes. Есть вероятность того, что продажи билетов покажут лучшие результаты в следующие недели, поскольку на горизонте нет большой конкуренции со стороны семейных фильмов.

В то же время фильм стал самым плохим стартом в современной истории Pixar – он уступает «Хорошему динозавру» 2015 года и фильму «Вперед» 2020 года (оба собрали по $39 млн).

«Человек-паук: Через вселенные 2» занял третье место, заработав в США $27,8 миллиона долларов за третьи выходные проката. Мультфильм от Sony показал лучший старт летнего сезона, заработав в общей сложности $280 млн в Северной Америке и $489,3 млн по всему миру.

Четвертое место у «Трансформеры: Восхождение звероботов» от Paramount, прибавившего всего $20 млн, поскольку продажи билетов упали на 67% во время второго показа. В общей сложности фильм с бюджетом в $200 млн заработал $103 млн в США и $174,3 млн в международном прокате.

Римейк «Русалочки» от Disney замыкает пятерку лидеров с $11,6 млн долларов за четвертый уик-энд. Фильм собрал $253 млн в Северной Америке и $466 млн в международном прокате, что было бы неплохим результатом… если бы производство фильма не стоило $250 млн.

Романтическая трагикомедия «Город астероидов» Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон, Джейсоном Шварцманом, Майей Хоук, Томом Хенксом и Марго Робби в ограниченном прокате собрала $790 000 из 6 кинотеатров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Это примерно $132 211 на кинотеатр в среднем – лучший средний показатель со времен «Ла-Ла Ленда» 2016 года.

Источник: Variety