FlixBus начнет тестировать в Европе водородные автобусы и обещает стать на 100% экологичной компанией к 2030 году





Европейский автобусный лоукостер Flixbus, работающий в том числе на рынке Украины, объявил об инвестициях в технологии альтернативного топлива. Вскоре компания планирует начать тестирование первых междугородних автобусов с топливными элементами в Европе, проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies.

Транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка будет длиться до 20 минут. Особенности эксплуатации автобусов на топливных элементах, такие как мощность и ускорение, должны будут отвечать современным стандартам автобусов, рассчитанных на поездки на дальние расстояния. На первом этапе проекта новой технологией будет оснащена избранная часть автопарка FlixBus. Уже ведутся предварительные переговоры с производителями насчет разработки автобусов для этого проекта.

В то же время FlixMobility, материнская компания брендов FlixBus и FlixTrain, также анонсировала план действий по защите климата, который предусматривает 100% нейтральность CO2. Компания объявила, что не позднее 2030 года все поездки на автобусах и поездах компании, а также бизнес-процессы внутри компании станут безвредными для окружающей среды.

План действий FlixMobility по климату предусматривает создание «зеленого» автопарка, инвестирование в технологии, уменьшающие влияние на климат, например, электроавтобусы, автобусы, работающие на топливных элементах (водородные) и автобусы, работающие на биогазе. В прошлом году FlixBus уже начал тестировать междугородные автобусы, полностью работающие на электроэнергии — сейчас такие электроавтобусы FlixBus ездят во Франции и Германии.

Источник: FlixBus