FlixBus запустил новый маршрут из Киева в Варшаву через Житомир и Ровно

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Оператор автобусных перевозок FlixBus запустил продажи на новой международной линии по маршруту Киев-Варшава, с остановками в Житомире, Ровно и Радоме (Польша). Всего для клиентов FlixBus, путешествующих из Украины, доступно 12 маршрутов, включая внутренние линии по Украине и международные линии в Польшу, Германию, Чехию и Литву.

Автобусы Киев-Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции «Киев» (ул. Симона Петлюры, 32), из Варшавы по вторникам в 15:30 с автовокзала «Варшава-Заходня». Варшава является крупным транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до почти 100 городов Польши и таких стран как Германия, Хорватия, Франция, Бельгия, Италия, Чехия.

«Это безусловно самый сложный сезон в нашей истории, но благодаря анализу интенсивности трафика и спроса нам удалось быстро восстановить предложение по рейсам. Сегодня между Украиной и Польшей существует много экономических связей, поэтому даже во времена ограничений на границах, мы видим спрос на направление между двумя столицами, – комментирует директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман. – А размер и масштаб нашей сети в Польше дает пассажирам из Украины возможность добраться в любую точку Европы»

FlixBus разработал инструмент, который позволяет проверить уровень заполнения автобуса непосредственно перед бронированием билета. Соответствующая иконка отображается как на сайте, так и в мобильном приложении FlixBus.

В FlixBus также отметили, что на всех линиях действуют усиленные стандарты безопасности и гигиены. В частности, в автобусе необходимо носить защитную маску, закрывая нос и рот, а после каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Компания также напоминает своим клиентам о необходимости тщательно проверять правила въезда в страну назначения.

На сегодняшний день в Украине работают 12 линий FlixBus, включая международные и внутри страны:

Одесса-Прага-Пльзень Киев-Краков-Прага Киев-Варшава Киев-Вильнюс Киев-Краков-Росток Киев-Кельн Киев-Карлсруэ Киев-Штутгарт Киев-Будапешт-Вена Киев-Одесса-Затока Киев-Львов Киев-Ужгород

Источник: FlixBus