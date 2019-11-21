Автобусный лоукостер Flixbus откроет первый в Украине «зеленый» маршрут





Европейский автобусный лоукостер Flixbus анонсировал открытие первого в Украине «зеленого» брендированного маршрута. Все подробности о проекте в компании обещают рассказать на большой пресс-конференции в декабре, где также озвучат итоги первых шести месяцев работы в Украине и планы на 2020 год.

Компания Flixbus уже запланировала тестирование первых междугородных автобусов с топливными элементами в Европе, проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies. По данным компании, ее «зеленые» автобусы на топливных элементах смогут проехать не менее 500 километров на одной заправке, а сама дозаправка будет длиться до 20 минут.

Однако для Украины подобное решение вряд ли подойдет по причине отсутствия заправочной инфраструктуры для водородных моделей. Скорее всего Flixbus предложит на нашем рынка гибридную или электрическую модель автобуса с запасом хода, достаточным для преодоления дистанции (полного или с подзарядкой) одного из популярных междугородных маршрутов, к примеру, Киев-Львов (540 км) или Киев-Одесса (480 км).

Напомним, что европейский автобусный лоукостер Flixbus полноценно вышел на рынок Украины в июне текущего года. Уже через два месяца FlixBus объявил о партнерстве с Gunsel и запуске трех новых рейсов из Киева в Прагу, Варшаву и Вроцлав.

Источник: Flixbus