Ford представил новую систему автономного вождения Ford Co-Pilot360 с возможностью движения без рук на руле, первым его получит электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Американский автопроизводитель Ford анонсировал новый комплекс цифровых помощников водителя Ford Co-Pilot360, который позволит передвигаться в автомобиле в автономном режиме Active Drive Assist, без необходимости удерживать руки на руле. Первой моделью бренда, которая получит данную возможность, станет электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, впоследствии к нему присоединятся и другие новые автомобили 2021 модельного года.

Для поддержки новой технологии владельцы автомобилей должны будут заказать набор Ford Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package, который включает камеру в салоне, отслеживающую зрительный контакт водителя с дорогой, а также перечень внешних радаров и камер для контроля дорожной ситуации. При наличии в автомобили «железной» части комплекса программную часть можно будет установить в качестве обновления по воздуху, которое будет доступно в третьем квартале 2021 года.

Функция «hands-free driving» будет работать на отдельных участках скоростных шоссе США и Канады продолжительностью более 100 тыс. миль, при этом инженеры и тестовые пилоты проехали более 650 тыс. миль для того, чтобы убедиться в работоспособности системы. Новая система стала дальнейшим развитием технологии Intelligent Adaptive Cruise Control от Ford, создатели также обещают улучшать ее возможности в будущем.

При включении режима Hands-Free Mode специальная инфракрасная камера будет следить за положением головы и глазами водителя, предупреждая его в случае, если взгляд отводится от дороги слишком надолго (если реакции не последует, система может начать автоматически замедлять автомобиль). По мнению Ford это является более комфортной альтернативой удерживанию рук на руле.

Помимо функций Hands-Free, Lane Centering Mode, Road Edge Detection, Blind Spot Assist и Adaptive Cruise Control система также включает пакет Active Park Assist 2.0, который позволяет автоматически припарковаться в любом доступном месте.

Полный перечень доступных технологий и сравнение с аналогом от Tesla приведены в следующей таблице:

Напомним, что недавно Ford перенес запуск электрокроссовера Ford Mustang Mach-E на 2021 год, но объявил, что он заряжается на 30% быстрее запланированного.

Источник: Ford