Ford выпустил серию зрелищных видео «Mustang Mach-E v Everything» (Rocket science, Gravity, Lightning и др.), в которых изобретательно показывает преимущества нового электромобиля

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Американский автопроизводитель Ford выпустил ряд видео с общим названием «Mustang Mach-E v Everything», которые демонстрируют особенности нового электромобиля Ford Mustang Mach-E и его преимущества по сравнению с конкурентами.

Каждый ролик обыгрывает какую-то одну особенность, при этом первое видео представляет собой нарезку из всех серий, то есть по сути это своеобразный тизер или оглавление.

Серия «Mustang Mach-E v Lightning» напоминает, что модель способна получить почти 100 км запаса хода (59 миль) всего за 10 минут на скоростной зарядке, которой уступает обычная молния.

В ролике «Mustang Mach-E v Rocket science» нам визуализируют запас хода в 480 км (300 миль) с помощью… ракеты.

Далее следует серия «Mustang Mach-E v Gravity», в которой Ford побеждает гравитацию, «убежав» от огромной падающей люстры благодаря высокому крутящему моменту и разгону до «сотни» всего за 3,5/4,8 сек (в зависимости от версии).

Серия «Mustang Mach-E v DNA» одна из самых интересных — здесь на примере двух близнецов показано, как электромобиль индивидуально подстраивается под особенности каждого водителя.

Ну, и финальный ролик «Mustang Mach-E v Pit Crew» демонстрирует преимущества обновления автомобиля «по воздуху» (Over-the-Air Updates).

Источник: InsideEV’s