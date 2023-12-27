Новости Устройства 27.12.2023 в 11:28 comment views icon

Фото: будущий загадочный процессорный разъем Intel

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Фото: будущий загадочный процессорный разъем Intel

Изображение неизвестного сокета, предположительно предназначенного для процессоров Intel, Инсайдер @Yuuki_Ans опубликовал фото сокета, предположительно предназначенного для процессоров Intel. Процессорный разъем называется LGA4710 и может быть предназначен для процессоров специального назначения от Intel или кастомных систем на чипе.

На опубликованных изображениях изображены детали под названием LGA4710-2 и LGA-4677 LGA-4710. Производитель – компания Lotes, крупнейший производитель процессорных сокетов и других разъемов.

Современные процессоры Intel 4-го поколения Xeon Scalable ‘Sapphire Rapids’ используют LGA4677, как и процессоры 5-го поколения Xeon Scalable ‘Emerald Rapids’, передает Tom’s Hardware. Между тем процессоры 6-го поколения Xeon Scalable ‘Granite Rapids’ будут использовать разъем LGA7529, как и их 144-ядерные коллеги Sierra Forest, предназначенные для облачных дата-центров. Поэтому пока неясно, для чего предназначен сокет LGA4710.

Фото: будущий загадочный процессорный разъем Intel

Как правило, новые сокеты создаются для новых процессоров с другими требованиями к мощности и подключению. Таким образом, LGA4710 может просто обеспечить более высокую тепловую мощность или поддержку различных возможностей подключения, как более новая версия PCIe или CXL.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить