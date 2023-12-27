Фото: будущий загадочный процессорный разъем Intel

Изображение неизвестного сокета, предположительно предназначенного для процессоров Intel, Инсайдер @Yuuki_Ans опубликовал фото сокета, предположительно предназначенного для процессоров Intel. Процессорный разъем называется LGA4710 и может быть предназначен для процессоров специального назначения от Intel или кастомных систем на чипе.

На опубликованных изображениях изображены детали под названием LGA4710-2 и LGA-4677 LGA-4710. Производитель – компания Lotes, крупнейший производитель процессорных сокетов и других разъемов.

Современные процессоры Intel 4-го поколения Xeon Scalable ‘Sapphire Rapids’ используют LGA4677, как и процессоры 5-го поколения Xeon Scalable ‘Emerald Rapids’, передает Tom’s Hardware. Между тем процессоры 6-го поколения Xeon Scalable ‘Granite Rapids’ будут использовать разъем LGA7529, как и их 144-ядерные коллеги Sierra Forest, предназначенные для облачных дата-центров. Поэтому пока неясно, для чего предназначен сокет LGA4710.