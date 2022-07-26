Франция передаст украинским медикам 10 тысяч современных ноутбуков — техника уже в пути

При содействии МОЗ и Минцифры украинские медики получат 10 тысяч новых ноутбуков. Техника закуплена французским Министерством экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета по просьбе украинских властей, сообщает МОЗ.

Современные функциональные устройства уже в пути и скоро будут помогать врачам в ежедневной работе. Ноутбуки распределены на коммунальные учреждения здравоохранения всех регионов, пропорционально необходимым потребностям, а также дополнительно на учреждения национального уровня и ведомственные учреждения, находящиеся в координации Минобороны и МВД.

«Еще до начала войны мы сформировали для себя важную цель – предоставить доступ больницам ко всем новейшим технологиям и возможности уверенно пользоваться ими. Сделать так, чтобы каждый врач имел собственный персональный компьютер, скоростной интернет и еще больше возможностей для предоставления качественных и доступных медицинских услуг. Это также и о депаперизации медицинской сферы и новых цифровых инструментах. Как помощь на этом пути – 10 тысяч ноутбуков от французского правительства», – отмечает заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Обеспечение медицинских учреждений качественным интернетом и компьютером — немаловажная часть плана по цифровизации медицинской сферы, подчеркивают в Минцифре. Современная техника в сочетании с соответствующим программным обеспечением сделает ежедневную работу врачей более эффективной, а также облегчит взаимодействие с пациентами в онлайн-режиме. Ожидается, что это позволит значительно сэкономить время клиентов на получение медицинских услуг и сделает их более доступными для граждан.

Ранее Google в рамках одной из гуманитарных инициатив пообещала передать 43 тысячи ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей.