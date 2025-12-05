Новости Кино 05.12.2025 comment views icon

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Перший постер фільму "Гострі картузи: Безсмертна людина" розкрив дату релізу, початково — в кінотеатрах

Netflix представил первый официальный постер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» / Peaky Blinders: The Immortal Man с Киллианом Мерфи, который наконец-то раскрывает дату релиза.

Ожидаемо, изначально фильм стартует в кинотеатрах — 6 марта, а через две недели выйдет на Netflix.Перший постер фільму "Гострі картузи: Безсмертна людина" розкрив дату релізу, спочатку — в кінотеатрах

Оригинальный сериал «Острые козырьки» транслировался на Netflix в течение шести сезонов с 2013 по 2022 год, а в июне 2024 года была официально анонсирована полнометражная версия. Создатель шоу Стивен Найт продюсирует фильм, а режиссером стал Том Харпер, который снимал первые эпизоды шоу.

Хотя сюжет фильма остается в тайне, его позиционируют как «эпическое продолжение многократно награжденной гангстерской саги, действие которой разворачивается на беззаконных улицах Бирмингема 1900-х годов». В продолжении Киллиан Мерфи вернется к роли Томми Шелби, Софи Рандл сыграет его сестру Аду Торн, а Стивен Грэм и Нед Деннехи снова появятся на экране, как союзники семьи, Хайден Стегг и Чарли Стронг соответственно. Пакки Ли возвращается к роли Джонни Догса, а Йен Пек снова сыграет Керли, эксперта по лошадям и конюшне клана Шелби. Среди новичков: Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго.

Производство фильма «Бессмертный человек» завершили в декабре, тогда же нам показали пару официальных кадров — в дополнение к предыдущим утечкам.

Перший кадр фільму «Гострі картузи» із сивочолим Томом Шелбі та фото зі знімань у Великій БританіїПерший погляд на Баррі Кеогана у фільмі «Гострі картузи»

Ранее Netflix и BBC заказали дополнительные два сезона по 6 эпизодов для оригинального сериала «Острые козырьки». Найт и Мерфи привлечены в качестве исполнительных продюсеров, каст и дата выхода неизвестны. Согласно официальному синопсису, действие новых сезонов «Острых козырьков» будет происходить в послевоенной Британии 1953 года и рассказывать о новом поколении клана Шелби.

