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Galaxy S22 Ultra может получить 200 МП камеру от Olympus

Galaxy S22 Ultra может получить 200 МП камеру от Olympus

Galaxy S22 Ultra может получить 200 МП камеру от Olympus


11 августа состоится мероприятие Samsung Unpacked, на котором нам покажут Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 и Galaxy Buds2. Ну а поскольку флагмана Galaxy Note в этом году мы не увидим, следующего крупного анонса от компании, по-видимому, придется ждать до января следующего года. Именно тогда должны презентовать Galaxy S22.

В сети тем временем уже поползли слухи о флагманском устройстве. Наиболее интересным является возможная установка 200 МП модуля камеры от Olympus в Galaxy S22 Ultra 5G. Об этом сообщает корейский ресурс Pulse News со ссылкой на свои источники. К слову, информация о потенциальном сотрудничестве Samsung и Olympus впервые появилась еще несколько месяцев назад.

Многие производители смартфонов используют подобные коллаборации для продвижения своих девайсов. Взять, например, Huawei и Leica, OnePlus и Hasselblad и даже вероятный альянс Realme и Kodak. Samsung же ранее не прибегала к брендированию своих устройств. Поговаривают о том, что Olympus обратилась к Samsung с идеей совместной работы над технологией камер для смартфонов. Так что, возможно, шильдик японского производителя будет красоваться на Galaxy S22 не только в маркетинговых целях, но и будет свидетельствовать о наработках двух компаний.

В то же время, другие источники заявляют, что Samsung отказалась от идеи с 200 МП сенсором в Galaxy S22. Вместо него смартфон получит 108 МП модуль ISOCELL HM3.

Источник: Sammobile

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