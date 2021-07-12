Galaxy S22 Ultra может получить 200 МП камеру от Olympus





11 августа состоится мероприятие Samsung Unpacked, на котором нам покажут Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 и Galaxy Buds2. Ну а поскольку флагмана Galaxy Note в этом году мы не увидим, следующего крупного анонса от компании, по-видимому, придется ждать до января следующего года. Именно тогда должны презентовать Galaxy S22.

В сети тем временем уже поползли слухи о флагманском устройстве. Наиболее интересным является возможная установка 200 МП модуля камеры от Olympus в Galaxy S22 Ultra 5G. Об этом сообщает корейский ресурс Pulse News со ссылкой на свои источники. К слову, информация о потенциальном сотрудничестве Samsung и Olympus впервые появилась еще несколько месяцев назад.

Многие производители смартфонов используют подобные коллаборации для продвижения своих девайсов. Взять, например, Huawei и Leica, OnePlus и Hasselblad и даже вероятный альянс Realme и Kodak. Samsung же ранее не прибегала к брендированию своих устройств. Поговаривают о том, что Olympus обратилась к Samsung с идеей совместной работы над технологией камер для смартфонов. Так что, возможно, шильдик японского производителя будет красоваться на Galaxy S22 не только в маркетинговых целях, но и будет свидетельствовать о наработках двух компаний.

В то же время, другие источники заявляют, что Samsung отказалась от идеи с 200 МП сенсором в Galaxy S22. Вместо него смартфон получит 108 МП модуль ISOCELL HM3.

Источник: Sammobile