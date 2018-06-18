«Гарантированные 5,3 ГГц за $860»: Silicon Lottery предлагает отборные скальпированные Intel Core i7-8086K

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В начале этого месяца Intel представила «юбилейный» процессор Core i7-8086K, который в первую очередь выделяется высоким разгонным потенциалом. Теперь же Silicon Lottery, занимающаяся «скальпированием» процессоров, предложила всем желающим отборные экземпляры Intel Core i7-8086K.

Штатную термопасту под крышкой специалисты Silicon Lottery заменили жидкометаллической термосмесью Thermal Grizzly Conductonaut, которая, как утверждается, в зависимости от характера нагрузки обеспечивает снижение температуры в среднем на 15-25°C в сравнении с эталонным термоинтерфейсом.

Всего Silicon Lottery предлагает четыре варианта предварительно «скальпированных» Core i7-8086K, отличающихся максимальным частотным потенциалом. Разумеется, этим параметром определяется и цена «камня». Стоимость стартует с отметки $470 за самый доступный вариант, поддерживающий стабильную работу всех ядер на частоте до 5 ГГц при напряжении 1,4 В, и достигает $860 за топовый вариант, способный стабильно работать при 5,3 ГГц с напряжением 1,435 В.

Напомним, что рекомендованная цена на обычный Intel Core i7-8086K составляет $430. То есть, за самый отборный Core i7-8086K просят более чем вдвое дороже. Стоит ли переплачивать, пусть каждый решает самостоятельно, но, сообщается, что рубеж 5,3 ГГц покорился лишь 14% протестированных Silicon Lottery процессоров.

Напомним, Core i7-8086K – это шестиядерный процессор в исполнении LGA1151 v2, совместимый с чипсетами 300-й серии. Он основан на том же 14-нанометровом кристалле Coffee Lake, что и модель i7-8700K, но выделяется более высокой частотой формулой 4,00/5,00 ГГц. Оснащение чипа включает 256 КБ выделенного кэша L2 для каждого ядра и 12 МБ общего кэша L3.

Источник: wccftech и Silicon Lottery