К 40-летию первого чипа 8086 компания Intel анонсировала юбилейный процессор Core i7-8086K с частотной формулой 4/5 ГГц

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40 лет назад – 8 июня 1978 года – был выпущен первый процессор 8086. Реализованная в нём архитектура набора команд стала основой широко известной архитектуры x86. Процессоры этой архитектуры стали наиболее успешной линейкой процессоров Intel. Современные процессоры этой архитектуры сохраняют возможность выполнять все команды этого набора.

В честь 40-летнего юбилея выпуска процессора 8086 компания Intel анонсировала специальную лимитированную версию Core i7-8086K. Этот новый чип является представителем восьмого поколения процессоров Core. Его отличительной особенностью является поддержка более высоких тактовых частот по сравнению со стандартными чипами – базовая частота составляет 4 ГГц, а частота в режиме Turbo Boost установлена на уровне 5 ГГц. Учитывая, что новинка имеет суффикс K, она обладает разблокированным множителем, что позволит энтузиастам самостоятельно разгонять процессор.

Процессор Intel Core i7-8086K поступит в продажу с 8 июня. Его цена пока не сообщается. Зато известно, что устройство будет выпущено ограниченным тиражом, а 8086 единиц планируется разыграть среди пользователей из нескольких стран (Украина в перечень не попала).

Источник: The Verge