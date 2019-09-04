Kyiv Smart Card: С 1 ноября в Киеве перестанут продавать бумажные билеты и жетоны, уберут кондукторов и дадут возможность оплачивать проезд банковскими картами





Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров объявил, что с 1 ноября в Киеве планируют полностью прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, а также жетонов и зеленых бесконтактных карт в метрополитене.

Также чиновник сообщил, что кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября не будет, поскольку не будет бумажных билетов. По его словам, кондукторов перепрофилируют в контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств. Кроме того, он добавил, что с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодняшний день банковские карты уже тестируется в системе.

«В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте полный отказ от бумажных билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут продавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но и они будут постепенно выводиться. С этого числа мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом», — отметил Юрий Назаров.

По его данным, на оборудование столичного наземного транспорта для внедрения электронного билета было потрачено около 360 млн гривен, в Киевском метрополитене на переоборудование было потрачено около 5 млн гривен, а на закупку программно-технических комплексов (терминалов) потратили 60 млн гривен.

Юрий Назаров также сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, относительно их приобщения к проекту электронного билета. Два частных перевозчика уже подключились к системе и тестируют электронный билет на шести столичных маршрутах. Окончательное решение о присоединении к программе Kyiv Smart Card своих маршруток они примут после завершения тестирования.

Источник: ЦТС