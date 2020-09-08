General Motors приобрел 11% долю стартапа Nikola стоимостью $2 млрд и будет производить для него электропикап Badger





Крупнейший американский автопроизводитель General Motors и перспективный стартап Nikola договорились о стратегическом партнерстве. В результате сделки GM получит 11% долю стартапа Nikola стоимостью $2 млрд и право назначить своего представителя совета директоров. В свою очередь Nikola получит доступ к технологиям, компонентам и экспертизе GM, включая батареи Ultium и водородные топливные ячейки Hydrotec. Но самым важным результатом сделки станет тот факт, что General Motors займется разработкой и производством электрического и водородного пикапа Nikola Badger.

Еще во время анонса электропикапа в феврале 2020 года стартап объявил, что планирует производить электропикап Nikola Badger по OEM-схеме, то есть с помощью производственных мощностей компании-партнера. Некоторые эксперты склонялись к мнению, что это будет Fiat Chrysler Automobiles (FCA), но в итоге стартап выбрал General Motors.

Благодаря тому, что Nikola Corporation получит доступ к технологиям General Motors, стартап рассчитывает существенно снизить стоимость разработки и производства всех своих текущих и будущих моделей, включая Nikola Badger, One, Two, Tre и NZT (компания рассчитывает на экономию $4 млрд на батареях и двигателях и $1 млрд на разработке и тестировании).

В проекте электрического и водородного пикапа Nikola Badger компания GM будет отвечать за разработку и производство модели, которое стартует в конце 2022 года. В свою очередь Nikola займется продажами и маркетингом модели под собственным брендом. Помимо прочего General Motors станет эксклюзивным поставщиком водородных грузовиков Nikola на всех глобальных рынках кроме Европы.

Напомним, что пикап Nikola Badger будет доступен в двух версиях — батарейной (BEV alone) с батареей на 160 кВтч и запасом хода 480 км (300 миль) и в водородно-батарейной (FCEV/BEV) с возможностью заправки водородом и запасом хода 960 км (600 миль). В движение пикап приводят четыре двигателя в колесах пиковой/постоянной мощностью 906/455 л.с. с крутящим моментом 1330 Нм. В результате модель способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны.

Источник: The Verge, Nikola