General Motors заявил, что первый электрический пикап Chevrolet получит запас хода более 650 км

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Американский автопроизводитель General Motors официально подтвердил, что выпустит полностью электрический пикап Chevrolet с запасом хода более 650 км (400+ миль), а также рассказал о других электрических новинках своих брендов.

Новинка проходит в документах компании под именем Chevrolet BET Truck, производитель отмечает, что это будет полноразмерная модель (full-size pickup), сравнимая по габаритам с Chevrolet Silverado. Ранее в General Motors собирались представить этот электропикап в 2021 году, однако пандемия коронавируса может несколько сдвинуть сроки релиза.

Напомним, что весной американцы отложили презентацию электрического пикапа GMC Hummer EV, назначенную на 20 мая 2020 года. Пока известно, что модель получит мощность 1000 л.с. и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды.

Помимо двух вышеперечисленных моделей General Motors также собирается выпустить еще ряд электромобилей, включая кроссовер Cadillac Lyriq, премиум-седан Cadillac Celestiq, кроссовер на основе пикапа GMC Hummer EV, кроссовер Chevrolet Bolt EUV, кроссовер и кросс-купе Buick, а также беспилотный шаттл Cruise Origin.

Отметим, что в ближайшие годы на американский рынок выйдет целый ряд электрических пикапов от брендов Tesla, Ford, Rivian, Bollinger, Lordstown Motors и др.

Источник: Electrek