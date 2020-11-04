Киевгенплан: Метро на Троещину будут строить в три этапа — 5 станций к 2025 году, еще 12 — к 2040 году и полный маршрут через 40-50 лет
Коммунальная организация «Киевгенплан» опубликовала текущий вариант развития «Подольско-Воскресенской» линии столичного метрополитена, которая будет проходить от жилмассива Троещина до Окружной дороги. Ее полная проектная протяженность составляет 31 км, количество станций — 22.
По мнению проектной организации, построить линию метро такой протяженности и с таким количеством станции в короткие сроки просто невозможно, поэтому строительство и запуск «Подольско-Воскресенской» линии предлагается разбить на отдельные пусковые комплексы.
В частности, в течение ближайших 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций:
- Радужная,
- Труханов Остров,
- Судостроительная,
- Подольская,
- Глубочицкая.
На втором этапе 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пусковому комплексу предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и построить 12 станций:
- М. Цветаевой,
- М. Закревского,
- С. Лифаря,
- Т. Драйзера,
- В. Маяковского,
- Бульвар Перова,
- С. Стальского,
- Братиславская,
- Затока Десенка,
- Площадь Победы,
- Южный Вокзал,
- Соломенская площадь.
Таким образом уже к концу 2040 на «Подольско-Воскресенской» линии будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21,0 км.
И наконец, на более далекую перспективу этап 40-50 лет (2060-2070 годы) предполагается построить еще пять станций, увеличив протяженность линии еще на 10 км:
- Чоколовский бульвар,
- Аэропорт,
- Кольцевая дорога
- Академика Курчатова,
- ул. Киото.
Напомним, что ранее «Киевгенплан» рассказал, что непосредственно по массиву Троещина линия метро будет идти вдоль проспекта Маяковского, а не по улице Бальзака, где в данный момент проходит линия скоростного трамвая. Метро на Троещину обещали начать строить сразу же после открытия автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту, соответсвенно, данное событие должно произойти до конца текущего года.
Источник: Киевгенплан