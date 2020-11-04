Киевгенплан: Метро на Троещину будут строить в три этапа — 5 станций к 2025 году, еще 12 — к 2040 году и полный маршрут через 40-50 лет

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Коммунальная организация «Киевгенплан» опубликовала текущий вариант развития «Подольско-Воскресенской» линии столичного метрополитена, которая будет проходить от жилмассива Троещина до Окружной дороги. Ее полная проектная протяженность составляет 31 км, количество станций — 22.

По мнению проектной организации, построить линию метро такой протяженности и с таким количеством станции в короткие сроки просто невозможно, поэтому строительство и запуск «Подольско-Воскресенской» линии предлагается разбить на отдельные пусковые комплексы.

В частности, в течение ближайших 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций:

Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская, Глубочицкая.

На втором этапе 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пусковому комплексу предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и построить 12 станций:

М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь.

Таким образом уже к концу 2040 на «Подольско-Воскресенской» линии будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21,0 км.

И наконец, на более далекую перспективу этап 40-50 лет (2060-2070 годы) предполагается построить еще пять станций, увеличив протяженность линии еще на 10 км:

Чоколовский бульвар, Аэропорт, Кольцевая дорога Академика Курчатова, ул. Киото.

Напомним, что ранее «Киевгенплан» рассказал, что непосредственно по массиву Троещина линия метро будет идти вдоль проспекта Маяковского, а не по улице Бальзака, где в данный момент проходит линия скоростного трамвая. Метро на Троещину обещали начать строить сразу же после открытия автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту, соответсвенно, данное событие должно произойти до конца текущего года.

Источник: Киевгенплан