Генплан Киева представил карту будущих веломаршрутов столицы — к 2025 году их протяженность увеличат до 375 км, к 2040 году — до 1185 км (сейчас — 65 км)

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В КП «Институт Генерального плана города Киева» представили проект строительства будущих веломаршрутов столицы, рассчитанный до 2040 года. Специалисты компании отметили, что с каждым годом количество людей, которые используют велосипед для повседневных поездок, только увеличивается. Именно поэтому развитие велосипедной инфраструктуры, как и развитие сети общественного транспорта и магистральной сети, является крайне важным мероприятием для решения транспортной проблемы города.

По мнению Генплана сегодня велоинфраструктура Киева недостаточно развита. В Киеве номинальная протяженность веломаршрутов достигает лишь 65 км. Из них только 35 км — магистральных велосипедных маршрутов I категории, что является крайне малым для большого европейского города.

Также в Киеве нет велосипедных парковок вблизи станций метрополитена и на других транспортно-пересадочных узлах. Недостаточное развитие велосипедной инфраструктуры приводит к тому, что большинство потенциальных пользователей велосипедов отказывается от них в пользу частных автомобилей.

Поэтому Генплан предполагает значительное развитие велосипедной сети. Специалисты предлагают развивать магистральные (велосипедные маршруты I категории) и второстепенные (II категории) велосипедные маршруты. Они будут проходить в основном по магистральным улицам города и обеспечат безопасную велосипедную связь между различными его частями.

Учитывая рост населения в пригородной зоне, предусматривается устройство пригородных велосипедных маршрутов. Запланировано и устройство рекреационных велосипедных маршрутов. К 2025 году протяженность велосипедных маршрутов составит 375 км, а к 2040 году их общая протяженность составит 1185 км. Уже в следующем году построят 62 км новых веломаршрутов.

Создание новых велосипедных маршрутов не даст существенного эффекта без развития систем парковок для велосипедов. В частности, предполагается создание 27 велопарковок возле транспортно-пересадочных узлов (в основном вблизи станций метрополитена и городской электрички). Сегодня уже насчитывается 945 локаций для временного хранения велосипедов. В перспективе, велосипедная парковка должна быть организована у каждого заведения, объекта и жилого здания в соответствии с рекомендациями Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киеве и Правил благоустройства города Киева.

По мнению специалистов генплана, развитие велосипедной инфраструктуры уменьшит нагрузку на уличную сеть от частного автомобильного транспорта. Это частично нивелирует «эффект глобального потепления» и положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе. Раздел «Велосипедный транспорт и его инфраструктура» выполняется в Комплексной схеме транспорта города Киева, которая сейчас активно разрабатывается.

Источник: КП «Институт Генерального плана города Киева»