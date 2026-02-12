Гениально или rug pull? Караоке-реклама криптобиржи Coinbase с Backstreet Boys стала самым громким криптоспотом Супербоула

Как и большинство рекламных роликов на Супербоуле, последний спот Coinbase встретился со смешанными реакциями: восторг и осуждение. Реклама Coinbase была единственной рекламой, посвященной криптовалютам, транслировавшейся во время игры, и стала самой обсуждаемой.





По данным Adweek, 30-секундный рекламный ролик во время трансляции нынешней игры на NBC стоили примерно $8 млн еще в прошлом июле. Coinbase показала фактически 60-секундный караоке-спот с песней «Everybody» от Backstreet Boys. Тексты хита 1997 года были показаны на ярком голубом фоне на экране, а два последних кадра завершались словами «Coinbase», за которыми следовало «Crypto. For Everybody».

«Смело, увлекательно и без всяких извинений за то, что это Coinbase. Так мы прорываемся сквозь шум и сообщаем новым людям о возможностях криптовалюты», — написала в Х Эмили Чой, президент и операционный директор Coinbase.

Спот напоминал рекламу Coinbase на Супербоуле 2022 года, когда зрителям предлагали просканировать загадочный плавающий QR-код. Реклама в этом году снова привлекла зрителей с помощью караоке.

«Вот почему реклама Coinbase была гениальной. Ее запомнят, нормальные зрители пели и танцевали! Достаточно противоречивый, чтобы разделить мнения и заставить весь TL обсуждать его, в то же время веселый и невинный», — заявил руководитель криптомаркетинга Сэм Дженкс в посте на X.

В видео, которым Дженкс поделился, группа женщин поет песню, а затем смеется, когда появляется название Coinbase. В другом видео, среди подобной группы зрителей игры, один человек показал средний палец во время финального кадра.

«Как вся комната взорвалась стоном и криками ‘f**k you’ в конце рекламы Backstreet Boys для Coinbase», — поделился репортер Axios у X.

Впрочем, кое-кто был более резким в высказываниях.

«Реклама Coinbase была идеальным микрокосмом того, почему все ненавидят криптовалюту. Взяли что-то универсально любимое, наклеили на него «crypto» и молились, чтобы эмоциональный восторг сработал. Классическая схема bait-and-switch, именно то, чего розничный рынок ожидает от крипты», — сказал AJC, менеджер по корпоративным исследованиям в Messari.

Чемпионат NFL — это телетрансляция, которую каждый год смотрят больше всего, более 100 миллионов зрителей. Реклама Coinbase была единственной крипто-рекламой во время игры. Ролик также транслировался вживую на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на Exosphere сферы в Лас-Вегасе. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, неудивительно, был в восторге от рекламы своей компании.

«Большинство людей смотрят рекламу лишь наполовину. Нужно что-то уникальное, чтобы прорваться сквозь шум. Превратить более 100 миллионов экранов в караоке, чтобы все США (и многие люди по всему миру) пели в унисон, — это противоядие от поляризации и просто весело. Каждый заслуживает экономическую свободу», — написал Армстронг у X.

Часть славы спотов Coinbase в стиле Backstreet Boys могла перехватить T-Mobile, которая собрала всю группу для джингла «Tell Me Why». Но реклама Coinbase на Супербоуле, независимо от противоречивых реакций, стала предметом бурного хайпа в соцсетях.





Источник: The Block