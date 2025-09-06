Gigabyte добавляет полтерабайта памяти в PCIe: новая AI Top CXL R5X4 имеет отдельное питание и вентилятор

Новости Устройства 06.09.2025 comment views icon

Материнские платы для рабочих станций уже поддерживают огромные объемы оперативной памяти. Однако дополнительная память часто бывает полезной или даже необходимой. Для таких случаев Gigabyte представила AI Top CXL R5X4 — специализированную карту расширения, которая дополнительно увеличивает объем памяти в материнских платах TRX50 AI Top и W790 AI Top.

AI Top CXL R5X4 на первый взгляд можно спутать с базовой игровой видеокартой, если не обратить внимание на слоты под память. Это объясняется форм-фактором: карта имеет размеры 12×25,4 см и устанавливается в стандартный слот PCIe 5.0 x16. Конструкция основана на 16-слойной HDI-плате и контроллере Microchip PM8712. Охлаждение обеспечивает система CXL Thermal Armor — полностью металлическая тепловая конструкция с дополнительным вентилятором. Он выводит горячий воздух из шторки, охлаждая близлежащие слоты памяти.

В отличие от других CXL-решений, например модулей Samsung CMM-D с фиксированным объемом памяти, Gigabyte AI Top CXL R5X4 оснащена четырьмя слотами DDR5 под модули RDIMM. Это позволяет самостоятельно выбирать объем оперативной памяти и в дальнейшем обновлять ее. Каждый слот поддерживает до 128 ГБ, поэтому суммарная емкость достигает до 512 ГБ.

Gigabyte пока не уточнила, какие именно скорости памяти поддерживаются. Для ориентира: некоторые модули RDIMM достигали частот DDR5-8800. В списке совместимости для AI Top CXL R5X4, указаны наборы DDR5 с поддержкой скоростей до DDR5-6800.

Хоть карта и устанавливается в слот PCIe 5.0 x16, взаимодействие с системой происходит через протоколы CXL 2.0/1.1. Поэтому нужна материнская плата как минимум с чипсетом AMD TRX50 или Intel W790. Gigabyte прямо рекламирует совместимость AI Top CXL R5X4 именно со своими TRX50 AI Top и W790 AI Top, хотя технически она может работать на любой плате с поддержкой PCIe 5.0 и CXL.

Для питания используется стандартный 8-контактный разъем EXT12V. Рядом с ним Gigabyte разместила маленький LED-индикатор, который показывает, правильно ли подключен кабель питания.

Gigabyte пока не сообщила ни даты начала продаж AI Top CXL R5X4 (код 12ME-ATCXL54-101AR), ни цены этой платы расширения.

Источник: tomshardware

