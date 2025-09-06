Gigabyte добавляет полтерабайта памяти в PCIe: новая AI Top CXL R5X4 имеет отдельное питание и вентилятор

Материнские платы для рабочих станций уже поддерживают огромные объемы оперативной памяти. Однако дополнительная память часто бывает полезной или даже необходимой. Для таких случаев Gigabyte представила AI Top CXL R5X4 — специализированную карту расширения, которая дополнительно увеличивает объем памяти в материнских платах TRX50 AI Top и W790 AI Top.

AI Top CXL R5X4 на первый взгляд можно спутать с базовой игровой видеокартой, если не обратить внимание на слоты под память. Это объясняется форм-фактором: карта имеет размеры 12×25,4 см и устанавливается в стандартный слот PCIe 5.0 x16. Конструкция основана на 16-слойной HDI-плате и контроллере Microchip PM8712. Охлаждение обеспечивает система CXL Thermal Armor — полностью металлическая тепловая конструкция с дополнительным вентилятором. Он выводит горячий воздух из шторки, охлаждая близлежащие слоты памяти.

В отличие от других CXL-решений, например модулей Samsung CMM-D с фиксированным объемом памяти, Gigabyte AI Top CXL R5X4 оснащена четырьмя слотами DDR5 под модули RDIMM. Это позволяет самостоятельно выбирать объем оперативной памяти и в дальнейшем обновлять ее. Каждый слот поддерживает до 128 ГБ, поэтому суммарная емкость достигает до 512 ГБ.

Gigabyte пока не уточнила, какие именно скорости памяти поддерживаются. Для ориентира: некоторые модули RDIMM достигали частот DDR5-8800. В списке совместимости для AI Top CXL R5X4, указаны наборы DDR5 с поддержкой скоростей до DDR5-6800.

Хоть карта и устанавливается в слот PCIe 5.0 x16, взаимодействие с системой происходит через протоколы CXL 2.0/1.1. Поэтому нужна материнская плата как минимум с чипсетом AMD TRX50 или Intel W790. Gigabyte прямо рекламирует совместимость AI Top CXL R5X4 именно со своими TRX50 AI Top и W790 AI Top, хотя технически она может работать на любой плате с поддержкой PCIe 5.0 и CXL.

Для питания используется стандартный 8-контактный разъем EXT12V. Рядом с ним Gigabyte разместила маленький LED-индикатор, который показывает, правильно ли подключен кабель питания.

Gigabyte пока не сообщила ни даты начала продаж AI Top CXL R5X4 (код 12ME-ATCXL54-101AR), ни цены этой платы расширения.

Источник: tomshardware