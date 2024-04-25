Главный маркетолог Apple, который продвигал гарнитуру Vision Pro, уходит в отставку

Фрэнк Казанова работал на разных должностях в Apple в течение 36 лет — в последнее время в статусе директора по маркетингу и среди прочего отвечал за запуск гарнитуры Vision Pro.

Как сообщал Bloomberg, Дэн Риччио, который руководил разработкой устройства, также готовится к отставке.

Apple Vision Pro поступила в продажу в США в начале февраля — по достаточно высокой цене в $3499 (без учета налогов) за минимальную комплектацию с 256 ГБ памяти (стоимость версии с хранилищем на 512 ГБ составляет $3699, а 1 ТБ — $3899).

В других странах гарнитуры предлагали на сером рынке (в Украине, например, местные маркетплейсы на старте просили 210 тыс. грн), или предоставляли Vision Pro в аренду.

Интересно, что новости об увольнении ответственных за гарнитуру людей появляются на фоне слухов о том, что Apple якобы вдвое сократила планы поставок Vision Pro (по данным аналитика Мин-Чи Куо до 400-450 тыс. единиц в 2024 году из прогнозируемых 700-800 тыс. единиц).

Apple планирует анонсировать новую версию операционной системы для устройства в июне, а вот второе поколение Vision Pro может и не появиться в 2025 году — компания «пересматривает и корректирует» общую стратегию для своего бизнеса гарнитур.

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