Apple вдвое сократила план поставок Vision Pro (до 400-450 тыс. единиц в 2024 году), — Мин-Чи Куо

Apple сократила ожидания по поставкам гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

Аналитик Мин-Чи Куо говорит, что теперь Apple планирует поставки от 400 тыс. до 450 тыс. единиц Vision Pro в этом году, что меньше, чем первоначальный рыночный план в 700-800 тыс. единиц. Сообщается, что эти изменения также побудили компанию пересмотреть свою общую стратегию на рынке гарнитур.

Куо пишет, что спрос на Vision Pro в США «резко упал за пределы ожиданий», заставив Apple принять осторожный подход к международному запуску. Ранее аналитик сообщал, что компания выпустит гарнитуру в других странах до конференции WWDC в июне.

«Apple сократила поставки Vision Pro в 2024 году до 400-450 тысяч единиц (против рыночного консенсуса в 700-800 тысяч единиц или более). Apple сократила заказы перед запуском Vision Pro на рынках за пределами США, а это означает, что спрос на рынке США резко упал за пределы ожиданий, что заставляет Apple придерживаться консервативного взгляда на спрос на рынках за пределами США».

Мин-Чи Куо также говорит, что Apple «пересматривает и корректирует» общую стратегию для своего бизнеса гарнитур. В предыдущих отчетах говорилось, что Vision Pro второго поколения может выйти в 2025 году, скорее всего, во второй половине. Но теперь Apple ожидает, что объемы поставок Vision Pro в 2025 году снизятся по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А значит в 2025 году новой модели Vision Pro может и не быть.

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Источник: 9to5mac

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