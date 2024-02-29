Фаны Apple в Китае изобрели прокат — выстаивают очереди, чтобы взять гарнитуру Vision Pro в аренду

Десятки объявлений об аренде гарнитуры Apple появились на таких китайских сайтах, как Xianyu и Zhuan Zhuan Alibaba Group Holding, сообщает South China Morning Post.

Vision Pro сейчас официально доступна только в магазинах Apple в США по цене от $3500, тогда как цены за аренду в Китае стартуют от $13 в час до $200 в день. Некоторые объявления предусматривают депозит в размере не менее $4 000, другие — предлагают возможность приобрести устройство после аренды.

Пекинский стартап виртуальной реальности Vision Space, который также предоставляет Vision Pro в аренду, говорит, что один из его магазинов получил более 10 000 заказов после того, как устройство появилось на рынке США, и впоследствии люди выстраивались в очередь, чтобы им воспользоваться.

Несмотря на то, что генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что гарнитура «вскоре» будет доступна в Китае — точная дата ее появления до сих пор неизвестна. Однако, вероятно, бизнес арендодателей гарнитур столкнется с проблемами, поскольку компания сама предлагает 30-минутные демонстрации в своих магазинах.

Тем временем в Украине цены на «серые» Apple Vision Pro начали снижаться — появились предложения дешевле 170 тыс. грн.

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