Главный операционный директор Meta Шерил Сандберг уходит в отставку — после 14 лет работы в компании Цукерберга

Спустя 14 лет работы на экс- Facebook (ныне компания называется Meta) главный операционный директор Шерил Сандберг объявила о своем уходе. Она покинет свою должность осенью, а освободившееся кресло займет нынешний директор по развитию Хавьер Оливан. При этом Сандберг останется в совете директоров Meta.

«Когда я устроился на эту работу в 2008 году, я надеялся, что проработаю на этой должности 5 лет. 14 лет спустя пришло время написать следующую главу моей жизни. Я не знаю, что принесет будущее — и я узнала, что никто не знает. Но я знаю, что будет больше внимания к моему фонду и благотворительной деятельности, что важнее для меня, чем когда-либо, учитывая, насколько важен этот момент для женщин. И как Том и я поженимся этим летом, воспитывая нашу большую семью из пяти детей», — написала №2 в Meta .

Глава компании Марк Цукерберг назвал ее отставку «концом эпохи» и сказал, что не планирует заменять роль Сандбер в существующей структуре. Однако компанию ждет реорганизация.

«Это конец эпохи. Спустя 14 лет мой хороший друг и партнер Шерил Сандберг уходит с поста главного операционного директора Meta. Когда Шерил присоединилась ко мне в 2008 году, мне было всего 23 года, и я почти ничего не знал об управлении компанией. Мы создали отличный продукт — веб-сайт Facebook, — но у нас еще не было прибыльного бизнеса, и мы изо всех сил пытались превратиться из небольшого стартапа в настоящую организацию. Шерил организовала наш рекламный бизнес, наняла замечательных людей, сформировала нашу культуру управления и научила меня управлять компанией. Она создала возможности для миллионов людей по всему миру, и она заслуживает похвалы за многое из того, чем является Meta сегодня», — написал Цукерберг.

Сандберг стала вторым лицом компании после генерального директора. До этого она шесть лет проработала в Google, создавая каналы онлайн-продаж для AdWords и AdSense.

С ее персоной связывается превращение соцсети в рекламного монстра и одного из самых влиятельных игроков технологической отрасли с рыночной капитализацией более 1 трлн долларов.

Выросший в Пиренеях на севере Испании Хавьер Оливан, который займет пост Сандберг, имеет степени в области электротехники и промышленной инженерии (Университет Наварры, Испания), а также делового администрирования (Стэнфордский университет, США). До прихода в Facebook в 2007 году возглавлял отделы международного развития в NTT и Siemens.