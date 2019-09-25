GlobalFoundries представила техпроцесс 12LP+ FinFET





В рамках проведения конференции Global Technology Conference компания GlobalFoundries объявила о доступности производственного технологического процесса 12LP+. Как отмечают в компании, новый техпроцесс «предлагает разработчикам чипов лучшее в своем классе сочетание производительности, энергопотребления и площади, а также набора новых ключевых функций, зрелой экосистемы проектирования и производства, экономически эффективной разработки и быстрого выхода на рынок для быстрорастущих приложений облачной сферы и ИИ».

Техпроцесс 12LP+ является результатом дальнейшего развития платформы 12-нм Leading Performance (12LP). Он обеспечивает прирост производительности на 20% или снижение уровня энергопотребления на 40% по сравнению с предшественником. Дополнительно при этом обеспечивается улучшение использования площади чипа логическими цепями на 15%. Важной особенностью 12LP+ является высокоскоростная и в то же время экономичная (напряжение питания — 0,5 В) ячейка SRAM, которая поддерживает быстрый и энергоэффективный обмен данными между процессорами и памятью. Это важное требование для приложений искусственного интеллекта на рынках вычислительной и проводной инфраструктуры.

Новый техпроцесс предлагает и ряд других улучшений и возможностей, которые позволят клиентам извлечь выгоду из возможностей рынка ИИ. Они позволят добиться снижения энергопотребления и затрат. GlobalFoundries уже предоставила доступ к 12LP+ PDK и сотрудничает с несколькими клиентами с целью запуска производства чипов на базе нового техпроцесса. Выход первых образцов ожидается во второй половине 2020 года, а запуск массового производства запланирован на 2021 год.

Источник: techpowerup