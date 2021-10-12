Сервіс Glovo запускає в Україні мережу мікрофулфілмент центрів «Glovo Express». Як розповів під час сьогоднішньої презентації генеральний менеджер Glovo в Східній Європі і Центральній Азії Дмитро Расновський, таких центрів уже 14 у 5 українських містах-мільйонниках — Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

Інвестиції в проєкт склали $7 млн. До кінця року кількість mfc зросте до 21 локації в містах присутності. Після цього, можливо, каже Расновський, можуть бути відкриті локації в інших обласних центрах.

Зараз в магазині 1000 асортиментних позицій. Швидкість доставки наразі 25 хвилин, але найближча мета скоротити час доставки до 15 хвилин.

За словами Расновського, тренд розвитку q-commerce в світі набуває активного розвитку і саме тому Glovo замість доставки товарів від партнерів вирішив розвивати власний сегмент mfc.

«Ми будуємо власну мережу мікрофулфілмент центрів, щоб зайти в сегмент fast delivery», — розповів Расновський.

За його словами, Glovo вже практикує таку модель розвитку в Іспанії. Найближчим часом подібний формат буде впроваджений в 16 країнах світу.

Зазначимо, що перший dark store Glovo в Україні розпочав роботу ще влітку.

Джерело: DEV.UA