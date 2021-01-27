Годовая выручка AMD установила новый рекорд — 9,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль выросла в семь раз — до 2,5 миллиарда долларов
27 января компания AMD поделилась своими финансовыми результатами за четвертый квартал 2020 года и весь год в целом. Мы выбрали из отчета главное.
- За трехмесячный период с октября по декабрь AMD получила рекордный доход в размере 3,24 миллиарда долларов — на 53% больше, чем в аналогичном периоде год назад, и на 16% выше показателя третьего квартала 2020 года (2,8 миллиарда долларов). Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 64% — с 348 миллионов долларов до 570 миллионов долларов. Чистая прибыль и вовсе увеличилась в 10,5 раза, достигнув 1,781 миллиарда долларов или 1,45 доллара на акцию.
- За весь 2020 год AMD выручила от продажи своей продукции 9,76 миллиарда долларов — на 441 миллиона долларов выше собственного прогноза и 45% больше, чем годом ранее. К слову, AMD установила для себя новый абсолютный рекорд годовой выручки. Чистая годовая прибыль выросла в семь раз — с 341 миллиона долларов до 2,49 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2020 году чистая прибыль Intel составила 20,9 миллиарда долларов при выручке 77,9 миллиарда долларов.
- Если изучить отчет подробнее, то можно убедиться, что наиболее доходным остается подразделение Computing and Graphics, отвечающее за поставки потребительских процессоров и видеокарт. За год оно нарастило выручку на 37% — с 4,709 миллиарда долларов до 6,432 миллиарда долларов. Операционная прибыль при этом увеличилась с 577 миллионов долларов до 1,266 миллиарда долларов. AMD отмечает, что продажи новейших настольных CPU Ryzen 5000 (Vermeer) вдвое превзошли предыдущие серии. Глава AMD Лиза Су назвала спрос на Radeon RX 6000-й серии рекордным, отметив важное достижение серии — самый продаваемый GPU стоимостью выше $549 в истории компании. Средняя цена продажи выросла и в квартальном и в годовом выражении.
- Годовая выручка от продаж полузаказных чипов, корпоративных и встраиваемых решений (подразделение Enterprise, Embedded and Semi-Custom) увеличилась на 65% — до 3,331 миллиарда долларов. Операционная прибыль подразделения выросла на 49% — до 391 миллиона долларов. Это обусловлено наращиванием поставок полузаказных чипов для новых консолей Microsoft и Sony, особенно это заметно по результатам четвертого квартала — выручка увеличилась на 176%. Серверные чипы EPYC (Rome) также поспособствовали этим результатам, но в меньшей мере.
- По состоянию на конец 2020 года у AMD было 2,290 миллиарда долларов в виде денежных средств и их эквивалентов против 1,503 миллиарда долларов год назад.
- Реакция фондового рынка на рекордный отчет AMD оказалась максимально сдержанной — котировки акций практически не изменились.
- В заключительном квартале 2020 года AMD рассчитывает на доход в размере 3,2 миллиарда долларов ± $100 млн при валовой марже 46%.
- В следующем месяце стартуют продажи новых ноутбуков с гибридными процессорами AMD Ryzen 5000H и Ryzen 5000U. Еще в этом году AMD планирует выпустить новые GPU на архитектуре RDNA 2 (мобильные Radeon RX 6000M и настольные Radeon RX 6700 (XT)), а также настольные APU Ryzen 5000G и серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) на новейшей архитектуре Zen 3.