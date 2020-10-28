Рекордная выручка и лучшие продажи потребительских процессоров. Главное из квартального отчета AMD

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27 октября AMD отчиталась за третий квартал 2020 финансового года — прошедший период оказался для чипмейкера очень удачным и во многом рекордным. Мы выбрали из отчета главное.

За трехмесячный период с июля по сентябрь AMD выручила рекодные $2,8 млрд — это на 56% больше, чем в аналогичном периоде год назад, и на 42% превышает показатель второго квартала 2020 года. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 58% — с $777 млн до $1,230 млрд. Чистая прибыль и вовсе увеличилась на 225%, достигнув $390 млн или $0,32 на акцию.

Валовая маржа в годовом выражении выросла на 1 процентный пункт, до 44%. Такое же значение показателя фиксировалось и во втором квартале 2020 года.

Как и прежде, основную выручку Advanced Micro Devices получает от продаж процессоров и видеокарт. За отчетный период подразделение Computing and Graphics выручило $1,667 млрд. Это на 31% превышает прошлогодний результат и на 22% больше, чем во втором квартале 2020 года. Операционная прибыль при этом увеличилась с $179 млн до $384 млн. Основной вклад в эти впечатляющие показатели внесли процессоры Ryzen и EPYC.

Выручка от продаж полузаказных чипов, корпоративных и встраиваемых решений (подразделение Enterprise, Embedded and Semi-Custom) увеличилась на 115% — до $1,134 млрд. Операционная прибыль и вовсе выросла на 327% — до $141 млн. Это обусловлено наращиванием поставок полузаказных чипов для новых консолей Microsoft и Sony, которые выходят в следующем месяце. Серверные чипы EPYC (Rome) также поспособствовали этим результатам, но в меньшей мере.

По состоянию на конец квартала у AMD было $1,771 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $1,209 млрд год назад.

На сей раз фондовый рынок никак не отреагировал на отличный квартальный отчет AMD.