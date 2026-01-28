Google Фото позволил превращать снимки в видео по текстовому описанию

Google Фото теперь позволяет пользователю написать, какое движение, стиль или эффект он хочет увидеть, и обычные снимки превратятся в видео. На основе указаний сервис сгенерирует ролик.





Функция появилась для части пользователей, и постепенно разворачивается для остальных. Ранее Google Фото позволяла использовать только два варианта: «Легкое движение» или «Мне повезет». Теперь можно самому описать, что должно происходить в кадре: движение, настроение, стиль, темп и тому подобное. Если результат не устроит, подсказку можно редактировать.

Если пользователь вообще не хочет создавать описание с нуля, компания добавила готовые подсказки. Шаблон можно изменять и уточнять, чтобы получить нужный эффект. Поэтому инструмент становится похожим на другие ИИ-редакторы, где пользователь управляет результатом словами, а не кнопками.

Однако функция имеет ограничения: она доступна только пользователям от 18 лет. Интересно, что правило касается исключительно Google Фото, а Gemini с похожим функционалом доступна для 13+. Компания объясняет такое правило рисками злоупотреблений, которые ранее возникали в подобных инструментах.





Еще одно обновление — автоматическое добавление звука к сгенерированным видео. Теперь ролики сразу создаются со звуком и не требуют монтажа перед публикацией. Это развитие идей из Veo 3, который Google представляла ранее. Функцию можно найти во вкладке «Создать». Там же остаются другие инструменты: «Ремикс», «Коллаж», «Анимация», «Кинематографическое фото» и создание мемов. Количество генераций ограничено, но подписчики AI Pro и AI Ultra получают большие лимиты.

Кроме того компания обновила Gmail, теперь можно быстро вставлять фото и видео из альбомов, коллекций или общих папок. Есть поиск по названиям и возможность выбирать несколько файлов сразу. Функции разворачиваются постепенно, поэтому доступность может отличаться в зависимости от региона.

Источник: The Verge, 9to5google, GHacks