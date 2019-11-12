Google хочет ускорить интернет. В будущем браузер Chrome может начать клеймить медленные сайты

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Google беспрестанно и самоотверженно трудится не только над повышением безопасности интернета, но и над его ускорением. Говоря точнее, над увеличением скорости загрузки сайтов и веб-приложений. Эта тема стала одной из главных на проходящем в эти дни саммите разработчиков Chrome Developer Summit, где разработчики браузера Chrome рассказали о весьма необычной инициативе. В настоящее время команда экспериментирует со специальными наглядными метками для быстрых и медленных сайтов.

Цель в том, чтобы дать пользователям простой и удобный способ оценивать быстродействие конкретного ресурса, а владельцам сайтов и веб-приложений — стимул для внедрения соответствущих улучшений.

На данном этапе идет обсуждение идеи, на рассмотрении находятся различные варианты ее реализации в стремлении выбрать наиболее подходящий.

Google рассмотрит задержки в ретроспективе, чтобы определить медленные сайты и пометить их соответствующим образом. Также команда изучает возможности выявления сайтов с низкой скоростью загрузки в зависимости от аппаратного обеспечения или сетевого подключения. То есть, оценка должна быть комплексной и максимально объективной.

Что же касается индикации, основными вариантами являются всплывающее окно с предупреждением и индикатор загрузки под адресной строкой, который будет отображаться зеленым, если сайт работает быстро, и красным — если он медленный. Наглядное представление дают скриншоты ниже.

Неясно, когда именно эта новая рейтинговая система оценки скорости загрузки сайтов появится в браузере Chrome. Но в рамках презентации представители множество раз повторяли, что она «может появиться» Chrome. То есть, появление этого механизма во многом будет зависеть от фидбэка разработчиков.

В рамках пленарного доклада Google также представила свое видение будущего Chrome и, судя по презентации, в фокусе WebAssembly, более широкие функциональные возможности и, конечно же, прогрессивные веб- приложения (Progressive Web Apps, PWA). Будем надеяться, что в конечном итоге все это приведет к стиранию грани между веб-приложениями и традиционными.

Источник: Google (2)