Google и Microsoft из-за коронавируса отменили две отраслевые конференции (на очереди основные мероприятия I/O и Build), а NVIDIA проведет GTC 2020 в формате онлайн-трансляции





Сегодня, как известно, Минздрав официально подтвердил первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине. Собственно, после вспышки в Италии и сообщениях о первых случаях в новых странах по всей Европе было очевидно, что вскоре злополучный коронавирус доберется и до Украины. Тем временем список отмененных мероприятий и выставок в связи со вспышкой коронавируса продолжает расти. Сегодня к Facebook и остальным компаниям, которые отменили или перенесли свои мероприятия, присоединились Google, Microsoft и NVIDIA.

Google и Microsoft отменили две отраслевые конференции перед своими самыми главными ежегодными мероприятиями. Напомним, Google в этом году запланировала конференцию разработчиков I/O 2020 на 12-14 мая, а Microsoft свою Build — на 19-21 мая. Что же касается отмененных мероприятий, Google Cloud Next ’20: Digital Connect должна была пройти в Moscone Center в Сан-Франциско с 6 по 8 апреля, а техсаммит Microsoft MVP Summit — в Редмонде с 16 по 20 марта. Справедливости ради, и Google, и Microsoft планируют вместо привычных мероприятий организовать онлайн-трансляции для презентации новинок. То есть, анонсы все равно состоятся.

Аналогичное решение приняла компания NVIDIA относительно своей конференции GTC 2020 (с 23 по 26 марта) — мероприятие пройдет в онлайн-формате с живой трансляцией. На GTC 2020 ожидается анонс следующей графической микроархитектуры Ampere и первых (профессиональных) GPU на ее основе. Буквально на днях в базе данных Geekbench были замечены таинственные GPU с рекордным числом CUDA-ядер, демонстрирующие прирост производительности до 38% по сравнению с нынешними моделями TITAN RTX.

Источник: NVIDIA и The Verge