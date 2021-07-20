Google начала распространять редизайн Material You для магазина приложений Play Store на Wear OS





В начале этого месяца мы делились скриншотами обновленного Play Store на платформе Wear OS. Теперь же Google официально анонсировала начало массового распространения редизайна Material You для магазина приложений. Также компания сообщила, что устанавливать приложения на смарт-часы отныне можно непосредственно со смартфона.

Приложения в обновленном Play Store отображаются в виде карточек. Иконки программ стали чуть компактнее, а названия умещаются в одну строку. За счет этого интерфейс стал выглядеть не так перегружено, что важно для небольшого экрана. Редизайн Material You появится в ближайшие недели на смарт-часах, работающих под управлением Wear OS 2.x и новее.

Что касается Play Store для смартфонов, если приложение имеет клиент и для смарт-часов, его можно будет установить сразу же на два устройства. По умолчанию в магазине будут отмечены и смартфон, и часы. Кроме того, Google добавит новые разделы и категории в Play Store для популярных Wear OS приложений.

Источник: 9to5google