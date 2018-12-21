Google Pixel 3 разделил с iPhone Xr звание лучшего смартфона с одинарной камерой, хотя проявил себя лучше

Несколько недель назад специалисты авторитетного ресурса DxOMark назвали iPhone Xr лучшим смартфоном с одинарной камерой. И вот, две недели спустя, другой смартфон смог продемонстрировать такой же общий бал – 101 – Google Pixel 3.

При оценке фотографических возможностей камеры смартфона Google Pixel 3 специалисты DxOMark среди достоинств назвали быстрый автофокус и способность сохранять детализацию на снимках в большинстве проверенных условий. Кроме того, камера хорошо определяет экспозицию при съёмке со вспышкой, а также хорошо сохраняет детали при съёмке со вспышкой как с дополнительными источниками освещения, так и без них. Также эксперты похвалили камеру за хорошую экспозицию и широкий динамический диапазон. К недостаткам отнесли проявление шумов и затенение цвета при съёмке в условиях недостаточной освещённости. Также иногда камера ошибается с выбором экспозиции, в результате чего снимки получаются тёмными. В целом, за съёмку фотографий камера Google Pixel 3 получила 103 балла, как и камера iPhone Xr.

Что касается записи видео, то камера отличается быстрым и точным автофокусом, хорошим динамическим диапазоном и хорошей стабилизацией движений. Также похвалы удостоились сохранение деталей в любых условиях и хорошая работа алгоритмов шумоподавления, даже в условиях низкой освещенности. В то же время может наблюдаться дрожание и смещение кадров при съёмке видео в ходьбе, а цвета иногда могут выглядеть тусклыми. За съёмку видео камера набрала 98 баллов против 96 у iPhone Xr.

Что интересно, и iPhone Xr и Google Pixel 3 получили одинаковый итоговый балл 101 и расположились на первом месте в рейтинге лучших смартфонов с одинарной камерой. При этом у iPhone Xr баллы за фото и виде – 103 и 96, а у Google Pixel 3 – 103 и 98. Таким образом, Google Pixel 3 должен быть хоть немного, но всё же лучше и выше в рейтинге.

Источник: DxOMark