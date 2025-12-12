Google в стиле Disco — так называется новый браузер компании с Gemini 3 и генерацией веб-приложений

Google создала экспериментальный браузер под названием Disco. Это не альтернатива Chrome, а отдельная площадка для проверки новых подходов к взаимодействию с вебом.

Главная особенность Google Disco — инструмент GenTabs, который создает мини-приложения «на лету» и автоматически собирает нужные страницы, опираясь на запрос пользователя. За это отвечают модели Gemini 3, способные строить интерактивные интерфейсы просто по текстовому описанию.

Disco появился как хакатон-проект команды Chrome и настолько всех увлек, что Google решила вынести его в отдельный эксперимент в Google Labs. Руководитель команды Chrome Париса Табриз подчеркивает: это не универсальный браузер, а инструмент, который позволяет перейти от обычных вкладок к персонализированным мини-приложениям под конкретную задачу.

Как работают GenTabs

Во время демонстрации представительница команды, Манини Рой, создала новый «проект» в Disco — это отдельное рабочее пространство, где первым шагом появляется чат. Она написала, что хочет спланировать путешествие в Японию. Вместо обычных результатов поиска Disco сразу:

открыл подборку вкладок, связанных с запросом;

предложил создать интерактивный планировщик поездки.

GenTab-планировщик содержал календарь, карты, рекомендации по городам, подсказки о загруженности туристических локаций и даже исторические графики цветения сакуры. Нажатием на кнопки Historical Bloom Trends или Book Nearby Stays пользователь сразу обновляет созданное приложение.

Disco работает на Chromium, поэтому имеет знакомую структуру вкладок и адресную строку. Чат также может выполнять роль адресного поля: достаточно ввести адрес сайта. Google показала и другие сценарии: создание планировщиков питания и сада, интерактивных обучающих моделей, например «Помоги мне узнать о Солнечной системе с помощью интерактивной 3D-модели».

Все сгенерированные элементы привязаны к вебу, и Disco показывает источники, из которых берет данные. Идея в том, чтобы пользователь не писал ни одной строчки кода, а просто описывал нужный инструмент и уточнял его на естественном языке.

Зачем Google это делает

В компании объясняют, что современный веб — это океан приложений и информации, но сложные задачи часто заставляют людей открывать десятки вкладок. Disco должен упростить этот процесс и показать, как браузер будущего может адаптироваться к сложности пользовательских задач.

«Разместив этот эксперимент в руках пользователей сейчас, мы сможем быстрее обучаться и вместе формировать будущее просмотра веба», — добавляет Google.

Также компания намекает, что самые интересные идеи из Disco могут однажды появиться и в Chrome.

Пока Google Labs открыла список ожидания, а первая версия Disco выходит только на macOS.

Источник: The Verge, 9to5google