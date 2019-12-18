Google возобновила распространение Chrome 79 для Android и выпустила обновление Chrome OS 79 с рядом улучшений





Google внесла исправления в браузер Chrome 79 для Android и снова возобновила его распространение среди пользователей. Напомним, компания приостановила распространение этой версии браузера из-за ошибки, которая делала невидимыми данные сторонних приложений, использующих инфраструктуру WebView. Разработчики поискового гиганта достаточно оперативно выявили и устранили проблему. Теперь браузер Chrome 79 для Android снова доступен для загрузки.

Одновременно Google выпустила обновление Chrome OS 79, которое принесло улучшения в контроле над воспроизведением мультимедиа и в настройках приложений.

Элементы управления мультимедиа теперь будут отображаться на экране блокировки Chrome OS. Благодаря этому пользователь сможет приостанавливать и возобновлять воспроизведения, а также переключаться на другую композицию, не разблокируя устройство. Эта новая возможность будет работать с медиа-приложениями, такими как YouTube Music, Spotify, iHeartRadio и другими. Она также работает с браузером Chrome при воспроизведении музыки, подкастов и видео онлайн.

Google также добавила единую страницу управления приложениями в настройки Chrome OS. На новой странице «Управление приложениями» пользователь сможет увидеть все приложения, установленные на его устройстве. С этой страницы можно будет перейти к индивидуальным настройкам для каждого приложения, чтобы предоставлять или отклонять разрешения, настраивать уведомления и т.д. Google заявляет, что в будущем она улучшит управление приложениями в Chrome OS.

Кроме того, на планшетах появился новый пользовательский интерфейс для переключателя задач Chrome OS. Благодаря этому можно пролистывать открытые приложения, а не отображать их все на экране одновременно. В функцию Virtual Desks также были внесены некоторые улучшения, так что ссылки теперь будут открываться в текущей рабочей области. Кроме того, в браузере Chrome появилась новая функция блокировки вкладок. Она приостанавливает работу вкладок, которые были неактивны в течение 5 минут или дольше для экономии ресурсов. Также Google начала внедрять DNS-over-HTTPS для повышения безопасности DNS-соединений. Но это пока что доступно только для 1% пользователей.

Источник: neowin, engadget