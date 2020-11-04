Google: «Зазоры между корпусом и экраном Pixel 5 — это норма и никак не влияет на влагозащиту»





Компания Google отказалась признать браком достаточно большие зазоры в месте прилегания экрана к корпусу в смартфонах Pixel 5 — производитель заявил, что все так и должно быть и что эти зазоры никак не влияют на водо- и пыленепроницаемость телефона (модель имеет сертификат IP68).

В середине октября некоторые владельцы новеньких Pixel 5 пожаловались на достаточно большие щели в различных местах по периметру дисплея. Само собой, покупатели оказались недовольны и расстроены, обнаружив явный дефект в достаточно недешевом устройстве (в США смартфон стоит $699). Некоторые получили смартфоны такими прямо из коробки. Одновременно раздосадованные владельцы выразили свое опасения по поводу заявленной производителем устройства защиты по стандарту IP68. В Google внимательно изучили эти сообщения и решили, что никакой проблемы нет.

«Изучив устройства клиентов и сравнив полученные результаты с отчетами службы контроля качества с завода мы можем подтвердить, что различие в зазорах между корпусом и дисплеем находится в пределах нормальной конструкции Pixel 5. Это никак не влияет на водо- и пыленепроницаемость или функциональность телефона. Мы будем работать с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы решить любые проблемы». из заявления Google

Фото владельцев Pixel 5 с форума XDA-Developers и официального форума Google

Здесь невольно вспоминается, как два года назад Apple признала, что некоторые планшеты iPad Pro 2018 года поставляются с изгибом алюминиевого корпуса, назвав это абсолютно нормальным явлением.