Госэнергоэффективности: За 9 месяцев текущего года в Украине было инвестировано 2 млрд евро в 2500 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики

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Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению сообщило, что за 9 месяцев текущего года в Украине было инвестировано более 2 млрд евро в 2500 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики.

В частности, за этот период были установлены следующие новые объекты:

более 2000 МВт — СЭС;

почти 400 МВт — ВЭС;

около 120 МВт — СЭС домохозяйств (за 6 месяцев текущего года);

24 МВт — биогазовые установки;

13 МВт — объекты малой гидроэнергетики;

4 МВт — объекты на биомассе.

В Госэнергоэффективности считают, что настолько быстрые темпы ввода объектов генерации «зеленой» электроэнергии позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетики до 2020 г. в части электроэнергетики.

«Кроме этого, благодаря этим новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019», — прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Напомним, что доля «зеленой» энергии достигла отметки 6,7% в конечном энергопотреблении Украины на конец 2017 года, при этом в соответствии с Энергетической стратегией к 2035 году наша страна должна получать не менее 25% энергии из возобновляемых источников. В 2018 году в Украине было установлено 4500 домашних солнечных станций, а общее количество частных СЭС превысило отметку 7500 штук (160 МВт).

Источник: Госэнергоэффективности