Готовьте 175 ГБ места на диске: стали известны системные требования Call of Duty Modern Warfare для ПК
Одновременно с Red Dead Redemption 2 были обнародованы системные требования для еще одного крупного релиза этого месяца. Конечно же, речь о Call of Duty Modern Warfare.
Перезапуск знаменитой серии шутеров Activision будет достаточно «тяжелым» и потребует целых 175 ГБ свободного пространства на диске. В остальном же требования вполне обычны, приводим полный список ниже:
Минимальные:
- ОС: Windows 7 SP1 или Windows 10 (рекомендуется 64-битная версия);
- процессор: Intel Core™ i3-4340 или AMD FX-6300
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950
- версия DirectХ: 12;
- оперативная память: 8 ГБ;
- свободное место на жестком диске: 175 ГБ;
- широкополосное интернет-соединение.
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 (64-битная версия с последними обновлениями);
- процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GeForce GTX 1660 или AMD Radeon R9 390 / Radeon RX 580
- версия DirectХ: 12;
- оперативная память: 12 ГБ;
- свободное место на жестком диске: 175 ГБ;
- широкополосное интернет-соединение.
Одновременно был опубликован новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare с нарезкой кинематографических сцен из одиночной кампании, а также трейлер «Спецопераций».
«Спецоперации» — сюжетное продолжение одиночных кампаний. Большая часть событий пройдет в городе Верданск в Кастовии, где заправляет международная террористическая организация Аль-Катала, которую нужно ликвидировать. «Спецоперации» с тремя режимами («Операции», «Миссии» и «Выживание») можно будет проходить в одиночку или в компании друзей.
Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One.
Только сегодня мы сообщали об ошеломительном успехе мобильной Call of Duty, которая поставила абсолютный рекорд по числе загрузок за первую неделю (более 100 млн).