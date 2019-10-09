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Готовьте 175 ГБ места на диске: стали известны системные требования Call of Duty Modern Warfare для ПК

Готовьте 175 ГБ места на диске: стали известны системные требования Call of Duty Modern Warfare для ПК

Готовьте 175 ГБ места на диске: стали известны системные требования Call of Duty Modern Warfare для ПК


Одновременно с Red Dead Redemption 2 были обнародованы системные требования для еще одного крупного релиза этого месяца. Конечно же, речь о Call of Duty Modern Warfare.

Перезапуск знаменитой серии шутеров Activision будет достаточно «тяжелым» и потребует целых 175 ГБ свободного пространства на диске. В остальном же требования вполне обычны, приводим полный список ниже:

Минимальные:

  • ОС: Windows 7 SP1 или Windows 10 (рекомендуется 64-битная версия);
  • процессор: Intel Core™ i3-4340 или AMD FX-6300
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950
  • версия DirectХ: 12;
  • оперативная память: 8 ГБ;
  • свободное место на жестком диске: 175 ГБ;
  • широкополосное интернет-соединение.

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 (64-битная версия с последними обновлениями);
  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GeForce GTX 1660 или AMD Radeon R9 390 / Radeon RX 580
  • версия DirectХ: 12;
  • оперативная память: 12 ГБ;
  • свободное место на жестком диске: 175 ГБ;
  • широкополосное интернет-соединение.

Одновременно был опубликован новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare с нарезкой кинематографических сцен из одиночной кампании, а также трейлер «Спецопераций».

«Спецоперации» — сюжетное продолжение одиночных кампаний. Большая часть событий пройдет в городе Верданск в Кастовии, где заправляет международная террористическая организация Аль-Катала, которую нужно ликвидировать. «Спецоперации» с тремя режимами («Операции», «Миссии» и «Выживание») можно будет проходить в одиночку или в компании друзей.

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Только сегодня мы сообщали об ошеломительном успехе мобильной Call of Duty, которая поставила абсолютный рекорд по числе загрузок за первую неделю (более 100 млн).

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