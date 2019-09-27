Готовьте минимум $600. Названа цена процессора Intel Core i9-9900KS





На октябрь у Intel, как известно, запланирован выпуск новой линейки HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивном исполнении LGA2066, которые от нынешних Skylake-X, как известно, будут отличаться весьма незначительно (возрастут частоты и увеличится число линий PCI Express 3.0), а также процессора Intel Core i9-9900KS для массовой платформы Intel LGA1151. Характеристики последнего давно уже секрета не представляют, но пока не было данных о цене. И вот сейчас новинка появилась в предложении сразу нескольких зарубежных интернет-магазинов, благодаря чему мы можем восполнить пробел.

Итак, ценовые предложения на Intel Core i9-9900KS варьируются в диапазоне от $604 до $670. Само собой, купить чип пока нельзя, но ориентироваться на эти цены вполне можно. То есть, Core i9-9900KS окажется на $100 дороже уже хорошо знакомого «лучшего в мире игрового процессора» Core i9-9900K ($488), как и ожидалось изначально.

Напомним, Core i9-9900KS, представляющий собой отборную версию Core i9-9900K, формально был представлен еще в мае на выставке Computex 2019. Core i9-9900KS будет работать на повышенных частотах 4,0-5,0 ГГц, причем динамическую частоту 5,0 ГГц он должен держать при загрузке всех восьми ядер. Номинальный TDP для Core i9-9900KS заявлен на уровне 127 Вт, но очевидно, что реальное значение будет выше, учитывая, что и у Core i9-9900K он существенно выше паспортных 95 Вт.

Осталось дождаться тестов производительности, после чего каждый сможет решить для себя, стоит ли переплачивать.

Источник: Tom’s Hardware