Грядущее дополнение Civilization VI: Gathering Storm принесёт в игру экологические проблемы и улучшенную политику

Компания Firaxis Games анонсировала выход очередного крупного дополнения к своей стратегии Sid Meier’s Civilization VI, которое разнообразит игровой процесс при помощи глобальной экологии. Оно получило название Civilization VI: Gathering Storm.

В дополнении Civilization VI: Gathering Storm реализовано влияние действий игрока на глобальную экологическую ситуацию, что в конечном итоге может изменить облик планеты. Природа также не останется в долгу и может обрушить на поселения разнообразные стихийные бедствия, включая наводнения, ураганы, извержения вулканов, наводнения, засухи и т. д. В результате, построенные улучшения и районы могут быть повреждены или полностью уничтожены. Но возможны и позитивные изменения, например, улучшение качества почвы на землях, подвергшихся воздействию стихийного бедствия.

Вместе с тем, в игре будет реализован эффект глобального потепления. Если активно использовать уголь и нефть для производства электроэнергии, то в результате повышения глобальной температуры может начаться процесс таяния полярных льдов и повышения уровня океана. Бороться с глобальным потеплением помогут современные технологии, которые откроют доступ к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, бороться с затоплением низин помогут и новые здания, такие как морские дамбы.

В дополнении Civilization VI: Gathering Storm особое внимание уделено политике. Появится Всемирный конгресс, на заседаниях которого можно будет решать кризисные ситуации. Игрок сможет зарабатывать дипломатическое одобрение и стремиться к дипломатической победе. В дереве технологий и социальных институтов появится новая эпоха. Технологии будущего помогут пережить природные катаклизмы, например, методы улавливания атмосферного углерода.

Вместе с тем, дополнение Civilization VI: Gathering Storm принесёт в игру 9 новых лидеров и 8 стран. Также в игре появятся 9 уникальных юнитов, 4 здания, 3 улучшения, 2 района и 1 губернатор. Всего в игру будет добавлено 7 новых чудес света, 7 чудес природы, 18 юнитов, 15 улучшений, 9 зданий, 5 районов, 2 набора городов, 9 технологий и 10 социальных институтов. Наконец, будет доработан и улучшен игровой процесс: система шпионажа дополнена новыми вариантами, изменены условия культурной и научной победы, добавлены новые исторические моменты, а в существующие системы внесены изменения. Кроме того, игроки получат доступ к двум новым сценариям: «Черная смерть» (нужно сохранить государство в условиях свирепствующей пандемии) и «Военная машина» (противостояние Германии и Франции накануне Первой мировой войны).

Обновление Civilization VI: Gathering Storm станет доступным с 14 февраля 2019 года. Оно уже доступно для заказа в Steam по цене 649 грн.

Источник: civilization