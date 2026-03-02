Суммарная мощность ПК и консолей игроков в Fortnite превышает 30 ГВт

Глава Epic Games Тим Суини заявил, что суммарная мощность ПК и консолей, на которых ежемесячно запускают Fortnite, достигает 30 ГВт.





В современном мире вычислительная мощность является серьезным сдерживающим фактором, поэтому дата-центры инвестируют «сотни миллиардов», чтобы расширить свои возможности. Одним из недавних примеров является соглашение Meta с AMD, которое предусматривает обязательства по предоставлению вычислительных мощностей до 6 ГВт. Отвечая на эту новость в комментариях, генеральный директор Epic Games Тим Суини написал, что цифра выглядит «немного скромной» и заявил, что только игроки в Fortnite потребляют до 30 ГВт со своих ПК и консолей вместе взятых.

По словам Суини, это самая большая «база игровой мощности из существующих».

Is 6 gigawatts a lot of computing power? Active Fortnite players together own around 30 gigawatts of computing power, as consoles and high end PCs range from 350W to 1KW. That’s probably the largest gaming power base in existence, since any bigger games are mobile-centric. https://t.co/94WUxirMHN — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 24, 2026





Конечно, цифра, которую приводят в Epic Games, теоретическая. Однако здесь речь идет не о фактическом одновременном использовании, а скорее совокупном показатель мощности общей базы игроков. В настоящее время Fortnite имеет около 650 млн зарегистрированных аккаунтов по всему миру и ежемесячную базу активных игроков в 110-120 млн. По словам Суини, современные игровые ПК и консоли могут «есть» от 350 Вт до 1 кВт и выше, поэтому названная сумма вполне соответствует реальности.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Правда, в этом случае более интересной цифрой, пожалуй, выглядели бы общие счета за электроэнергию от «базы» Fortnite.

Источник: Тим Суини, Wccftech