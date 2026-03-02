banner
Суммарная мощность ПК и консолей игроков в Fortnite превышает 30 ГВт

Катерина Левицкая

Сумарна потужність ПК та консолей гравців у Fortnite перевищує 30 ГВт

Глава Epic Games Тим Суини заявил, что суммарная мощность ПК и консолей, на которых ежемесячно запускают Fortnite, достигает 30 ГВт.


В современном мире вычислительная мощность является серьезным сдерживающим фактором, поэтому дата-центры инвестируют «сотни миллиардов», чтобы расширить свои возможности. Одним из недавних примеров является соглашение Meta с AMD, которое предусматривает обязательства по предоставлению вычислительных мощностей до 6 ГВт. Отвечая на эту новость в комментариях, генеральный директор Epic Games Тим Суини написал, что цифра выглядит «немного скромной» и заявил, что только игроки в Fortnite потребляют до 30 ГВт со своих ПК и консолей вместе взятых.

По словам Суини, это самая большая «база игровой мощности из существующих».


Конечно, цифра, которую приводят в Epic Games, теоретическая. Однако здесь речь идет не о фактическом одновременном использовании, а скорее совокупном показатель мощности общей базы игроков. В настоящее время Fortnite имеет около 650 млн зарегистрированных аккаунтов по всему миру и ежемесячную базу активных игроков в 110-120 млн. По словам Суини, современные игровые ПК и консоли могут «есть» от 350 Вт до 1 кВт и выше, поэтому названная сумма вполне соответствует реальности.

Правда, в этом случае более интересной цифрой, пожалуй, выглядели бы общие счета за электроэнергию от «базы» Fortnite.

Разработчик создал шутер QUOD, похожий на Quake, размером 64 КБ: «влезли» три уровня и босс

Источник: Тим Суини, Wccftech

