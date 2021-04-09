Грядущее судебное разбирательство между Apple и Epic Games затронет три ключевых вопроса работы App Store





На 3 мая запланированы выступления компании Epic Games в суде, где она обжалует удаление её игры Fortnite из магазина Apple iOS App Store. Антимонопольный иск Epic Games представляет собой прямой вызов модели функционирования App Store, и самая серьёзная юридическая проблема, с которой Apple столкнулась со времен Xerox.

На днях обе стороны подали документ под названием «предлагаемые факты», излагающий все фактические утверждения, на которые они будут опираться при аргументировании своих позиций. Документация состоит более чем из 650 страниц и предлагает подробный взгляд каждой из сторон на рассматриваемое дело – от первых дней iPhone до конкретных приготовлений Epic к борьбе с Apple. Но документы также привлекают внимание к делу, поднимая три вопроса, которые будут центральными в судебном процессе в ближайшие месяцы.

Является ли эксклюзивный магазин App Store обязательной частью iOS?

Суть дела – так называемый налог App Store – 30-процентная комиссия, которую Apple взимает с покупок, сделанных через магазин. Игра Fortnite как раз и была исключена из App Store за попытки уклонения от этого налога с помощью собственной платёжной системы, что запрещено правилами App Store. Теперь App Store доказывает в суде, что такие правила никогда не должны были вводиться.

По мнению Epic Games, монополия Apple на iOS является законной, но она использует рыночную власть этой монополии для доминирования на вторичном рынке распространения приложений. Epic Games сравнивает эту ситуацию с антимонопольным делом Microsoft в 90-х годах: законная монополия на Windows, которая незаконно распространялась на вторичный рынок веб-браузеров. Однако такой подход имеет смысл только в том случае, когда модель App Store принципиально отделена от iOS. В свою очередь Apple описывает эксклюзивный магазин App Store как фундаментальную часть iPhone, часть более широкого предложения, которое делает устройства ценными. Этот аргумент является спорным, так как Google предлагает конкурирующую мобильную операционную систему без аналогичных ограничений. Да и собственная macOS от Apple допускает стороннюю загрузку приложений.

Чем iPhone отличается от PlayStation?

Одна из самых больших проблем для Epic Games заключается в том, что модель App Store довольно широко распространена. Игровые консоли, такие как Xbox и PlayStation, используют такой же подход – игры распространяются в цифровом виде через открытый, но тщательно модерируемый цифровой магазин, привязанный к оборудованию и контролируемый производителем. Это добавляет убедительности аргументам Apple о том, что блокировка в App Store не вредит потребителям. Если они не хотят играть в Fortnite на iPhone, то смогут играть в неё на консоли или ПК. Некоторые устройства привязаны к определённому каналу распространения, а некоторые нет, что даёт пользователям возможность выбора.

Epic Games возражает против этого аргумента и поясняет, что «игровые консоли работают по совершенно иной бизнес-модели, чем смартфоны». Разработка консольных игр – это медленная и дорогостоящая работа, а консоли бесполезны без постоянного притока игр, поэтому производители консолей испытывают огромное давление и вынуждены привлекать разработчиков. Таким образом, сами консоли часто продаются по себестоимости, а комиссионные в магазинах остаются основным источником прибыли. С Apple ситуация иная, так как компания получает огромную прибыль и от продажи iPhone.

Какой уровень контроля Apple может предоставить над своими устройствами?

Не менее важный вопрос, которому посвящены сотни страниц в документах – степень контроля Apple над её устройствами. Чрезмерная закрытость программной и аппаратной платформы вызывает критику одних и восторг других. Эти разбирательства могут повлиять на уровень контроля Apple над общим технологическим стеком её продуктов.

Битва Epic Games началась из-за обработки платежей, но она может привести к созданию альтернативных магазинов приложений или лимитировать ограничения, которые Apple может наложить на мошеннические приложения, такие как Parler. Фактически, это первый шаг к установлению нормативных ограничений на деятельность технологических компаний, которые будут аналогичны нормативным актам для операторов беспроводной связи или банков. Epic Games утверждает, что экосистема Apple стала слишком большой и слишком мощной для того, чтобы полностью управлять ею из единого центра компании, и что ей пора напрямую подчиняться антимонопольному законодательству.

Источник: The Verge