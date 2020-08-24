Epic Games подала еще один иск против Apple, обвинив ее в незаконном давлении на Unreal Engine. Ее поддержала Microsoft

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Конфликт между Apple и Epic Games начинает перерастать в многосерийный фильм, а мы продолжаем следить за развитием этой эпопеи.

В предыдущих сериях:

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В этот же день Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games предъявила обеим компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

17 августа Apple в ответ на иск потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac. Компания Epic Games в свою очередь обратилась в суд, чтобы получить временный запрет на отключение аккаунтов.

21 августа Apple обвинила Epic Games в желании получить «особые условия» для себя, используя игроков Fortnite в качестве давления. В ответ глава Epic Тим Суини заявил, что его компания добивается таких условий для всех iOS-разработчиков, выложив в подтверждение внутреннюю переписку с топ-менеджерами Apple.

На выходных (22-23 августа) Epic провела чемпионат #FreeFortnite с наградами, высмеивающими Apple.

В очередном исковом заявлении Epic утверждает, что Apple угрожает целой экосистеме разработчиков игр. Речь о поддержке фирменного движка Unreal Engine. Apple пригрозила, что если Epic откажется соблюдать правила App Store, то все аккаунты разработчиков, включая те, что занимаются поддержкой Unreal Engine, будут удалены из системы.

Новый иск стал ответом Epic на очередной выпад Apple. После того как Epic обратилась в суд, попросив на время судебного разбирательства запретить Apple удалять Fortnite из App Store и блокировать аккаунты, владелец App Store ответил, особо подчеркнув, что обеспечивает соблюдение ранее заявленных политик, не отрицая потенциальные проблемы в вопросе дальнейшей поддержки Unreal Engine на платформе iOS.

Epic заявляет, что прекращение поддержки будет излишним наказанием и затронет разработчиков, которые внесли вклад в развитие движка Epic и никак не причастны к конфликту.

«Масштабы возмездия Apple сами по себе являются незаконными усилиями по сохранению своей монополии и пресечению любых попыток других компаний, осмелившихся выступить против Apple». фрагмент текста из свежего судебного иска Epic Games

В новом иске против Apple компанию Epic Games поддержала Microsoft. С соответствующим заявлением выступил глава Xbox Фил Спенсер.

«Сегодня мы подали заявление в поддержку просьбы Epic Games сохранить ее доступ к SDK Apple для Unreal Engine. Сохранение доступа Epic к последним технологиям Apple будет справедливым решением для разработчиков и игроков». Фил Спенсер глава Xbox

В своем заявлении Microsoft особо подчеркивает, что Unreal Engine — очень важный движок для множества разработчиков по всему миру, включая ее саму; многие игры студий Microsoft для Xbox и ПК используют движок Epic.

Надо сказать, что у Microsoft тоже есть зуб на Apple, и компания далеко не впервые открыто критикует политики App Store. Ранее в этом месяце Microsoft прямо обвинила Apple в том, что она сделала невозможным запуск ее стримингового игрового сервиса xCloud на iOS.

Напомним, 16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одного из которых является ответом на прошлогоднюю жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. Вскоре после этого Microsoft, в числе других, поддержала решение Еврокомиссии, по сути, обвинив Apple в ограничении конкуренции.

Источник: The Verge