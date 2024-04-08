Гурман: новые iPad Pro и iPad Air выйдут на неделе, с 6 мая. Цены на «прошки», вероятно, вырастут

Apple предварительно запланировала выход новых iPad Pro и iPad Air в течение недели, которая начнется 6 мая — сроки уточнил Марк Гурман в свежем еженедельном дайджесте Power On для Bloomberg.

Из предыдущего обновления iPad прошло уже 18 месяцев и будущее обновление обещает стать одним из крупнейших в истории линейки планшетов Apple. В частности, ожидаются новые 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro с экранами OLED, 12,9-дюймовый iPad Air, а также обновленные аксессуары Magic Keyboard и Apple Pencil.

Кроме ярких и контрастных дисплеев OLED (вместо mini-LED), как в новейших iPhone, новые iPad Pro получат более мощный процессор M3 и редизайн — в частности, новые модели станут еще тоньше (интересно, не обернется ли это очередным бендгейтом?), а фронтальная камера переедет на боковую рамку, чтобы удобнее снимать горизонтальные фото.

Хоть и ожидаемая, но все равно менее приятная новость — ожидается, что нынешнее обновление iPad Pro не обойдется без повышения цен. Сам факт подтверждает и Марк Гурман в новой колонке, хотя конкретики пока нет. Вдруг что, в США цены на 11-дюймовый iPad Pro текущего поколения начинаются от $799, а 12,9-дюймовый iPad Pro — от $1099.

Новый 12,9-дюймовый iPad Air станет более доступной альтернативой несмотря на больший экран. Пока неизвестно, получит ли он более мощный процессор — M2 или M3, или останется на M1 с 2020 года.

Что касается новых аксессуаров, судя по упоминаниям в коде бета-версии iPadOS, обновленный стилус Pencil будет поддерживать новый жест «сжатия», который будет служить для различных быстрых действий, например добавления наклеек. В то же время обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro сделает планшет еще более похожим на ноутбук благодаря большему трекпаду и прочному алюминиевому каркасу.

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Обновление базового iPad и iPad mini должно состояться позже в этом году — если верить Гурману, ничего грандиозного ожидать не стоит, лишь несколько незначительных улучшений и мощный процессор в Mini.

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