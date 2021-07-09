Суббренд Harley-Davidson выпустил электромотоцикл LiveWire ONE с мощностью 105 л.с., батареей 15,5 кВтч, запасом хода 235 км и ценником $21,999





Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson только в мае текущего года выделил собственную линейку электромотоциклов в отдельный бренд, а первенец в его рамках уже анонсирован. Модель назвали LiveWire ONE, она во многом повторяет Harley-Davidson LiveWire, но при этом заметно дешевле его — стоимость оригинала составляла $29,799, тогда как новинка стоит «всего» $21,999. Более того, в отдельных штатах США на такие устройства предлагается налоговая скидка в размере $2,500, то есть многие прогрессивные американские байкеры смогут приобрести LiveWire ONE дешевле $20 тыс.

Производитель заявил, что в городском цикле электромотоцикл способен преодолеть от полного заряда батареи 235 км. Остальные параметры запаса хода не озвучены, но если учесть, что новинка использует такую же батарею на 15,5 кВтч, то запас хода при движении по трассе со скоростью 110 км/ч должен составит порядка 130 км. Благодаря поддержке скоростных зарядок постоянного тока, электромотоцикл можно зарядить в режиме 0-100% за 60 минут, в режиме 0-80% — за 45 минут или в наиболее реалистичном режиме 20-80% — за 30 минут.

Детали силовой установки LiveWire ONE также не озвучиваются, но с учетом родства с предшественником это скорее всего тот же электродвигатель мощностью 78 кВт / 105 л.с., который разгоняется до 177 км/ч (максималка ограничена на отметке 110 миль/ч), набирая первые 100 км/ч чуть более, чем за 3 секунды.

Электромотоцикл LiveWire ONE уже доступен к онлайн-заказу в штатах Калифорния, Техас и Нью-Йорк, на остальной территории США продажи стартуют ближе к осени-зиме текущего года.

С учетом характеристик, цены и онлайн-продаж производитель явно нацелился на более молодую категорию покупателей, которая заметно отличается от классического американского байкера, владеющего Harley-Davidson.

P.S. Отметим, что основным конкурентом для Harley-Davidson в этом сегменте станут электромотоциклы американского производителя Zero Motorcycles, ниже можно увидеть их короткий сравнительный тест:

Источник: Electrek, LiveWire