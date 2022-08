HBO показала первый тизер сериала The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи

В двухминутном промо HBO и HBO Max с будущими премьерами показали первые кадры сериала The Last of Us с Педро Паскалем («Мандалорец») и Беллой Рамзи («Игра престолов») в главных ролях. Горячо ожидаемая телевизионная адаптация игры Naughty Dog начнет выходить уже в следующем году, но точной даты HBO пока не сообщает.

В промо The Last of Us выделили всего 20 секунд в конце — на первых кадрах можно увидеть уже упомянутых исполнителей главных ролей Педро Паскаля и Беллу Рамзи, неплохо вжившихся в образы своих героев. Также в тизере на секунду появляется Ник Офферман в образе Билла.

Промо HBO и HBO Max с первыми кадрами сериала The Last of Us (таймкод с 1:44)



Кроме Паскаля, Рамзи и Оффермана, в сериале также снялись Анна Торв (контрабандистка Тесс), Мерл Дендридж (актриса озвучивания героини в играх вернется к своему персонажу), Сторм Рид (Райли Абель, лучшая подруга Элли и один из ключевых персонажей).

Сценаристами и продюсерами сериала The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog).

По неофициальным данным, бюджет сериала по TLOU превышает 10 миллионов долларов за эпизод. Ранее канадский чиновник заявил, что HBO планирует выделять на шоу 200 миллионов долларов в год, и оно может получить целых восемь сезонов.

Кроме тизера сериала The Last of Us, промо содержит кадры еще нескольких будущих сериалов. Среди них — «Идол» из Лили-Роуз Депп и певцом The Weeknd от создателя «Эйфории», второй сезон «Белый лотос», третий и финальный сезон «Темные начала», четвертый сезон «Наследников», криминальный минисериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом в главных ролях и «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» о Таргариенах стартует уже сегодня, 22 августа).