Звезда Marvel и The Last of Us сыграет Тони Монтану в римейке "Лица со шрамом"

Нет, это не Педро Паскаль.

Дэнни Рамирес, известный ролью нового Сокола в MCU и Мэнни Альвареса из The Last of Us станет центральным персонажем римейка «Лица со шрамом» через собственную продюсерскую компанию Pinstripes.

Согласно Deadline, Рамирес руководит Pinstripes вместе со своим другом по колледжу Томом Калливером. Наряду с созданием «оригинальной интеллектуальной собственности», они работают над новой адаптацией романа 1930-х годов «Лицо со шрамом» Армитеджа Трейла.

Новый фильм будет включать «некоторые влияния» оригинальной экранизации 1932 года и ее римейка 1983-го от Брайана Де Пальмы, где Аль Пачино взял на себя роль Тони Монтаны — кубинского иммигранта, который становится наркоторговцем в Майами, борясь при этом с собственной наркотической зависимостью. В новой версии персонажа сыграет сам Рамирес.

«Один из самых больших фрагментов интеллектуальной собственности, который мы сейчас адаптируем, — это «Лицо со шрамом». Очевидно, что Дэнни сыграет главную роль. Мы хотим модернизировать его, адаптировав оригинальный роман», — сказал Калливер в интервью Deadline. «Мы разрабатываем его независимо; у нас есть определенное финансирование. Очевидно, что есть наследие Пачино из 80-х, а затем оригинальный фильм 1932 года, но я думаю, что он созрел для модернизации, и иметь кого-то вроде Дэнни на главной роли — это действительно захватывающе».

Сам Рамирес добавляет, что сыграть Лицо со шрамом и развить тему было для них мечтой:

«Я думаю, что в 2025 году тема актуальнее, чем когда-либо. Именно поэтому мы рады взяться за нее».

Новая экранизация «Лица со шрамом» еще не имеет даты старта производства или выхода. Ранее попытку перезапуска осуществила Universal с режиссером Лукой Гуаданьино, но в 2023 году он сообщил, что больше не работает над проектом, тогда как от студии вообще не было никаких новостей.