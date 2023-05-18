Helsi будет оповещать о каждой новой записи в электронном кабинете – ранее пациенты массово жаловались на «фейковые визиты» к врачам

Около недели назад многие украинцы заметили, что в электронных кабинетах медицинской системы Helsi появились записи и визиты к врачам, которых они на самом деле не планировали. Некоторые предположили, что медики таким образом «забивают» рабочие дни, чтобы получить зарплату, а в Минздраве пообещали разобраться с проблемой.

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Система уведомлений

Один из шагов – запуск системы уведомлений в приложении Helsi. Предусмотрены 4 автоматических push-сообщения: о запланированном приеме медработником для пациента или его ребенка, о завершенном приеме медработником для пациента или его ребенка (ребенка в электронный кабинет можно добавить через функционал «Связанные лица»).

Дополнительные настройки включать не нужно – достаточно один раз дать согласие на получение push-сообщений при первом активации в приложении.

Жалобы в приложении

Также в электронном кабинете появилась опция «Пожаловаться на прием» (например в тех случаях, когда запись ошибочная), которая автоматически перенаправляет пациента в службу поддержки. Пользователь оставляет обращение, а Helsi в дальнейшем контактирует с медучреждением. О результатах сообщат отдельным сообщениям в приложении, и если врач действительно внес запись по ошибке – прием обозначат несостоявшийся.

В Helsi снова подчеркивают, что большинство «фейковых визитов» были внесены врачами вследствие вакцинации, выписанного направления или рецепта (хотя многие записи на самом деле были сделаны не семейными врачами, а врачами вторичного медицинского звена, и некоторые пользователи не нуждались в визитах – например случай, когда мужчину записали к гинекологу).

То, что запись о вакцинации могла отразиться как визит к ЛОРу или невропатологу, объясняют тем, что эти специалисты «могли быть в составе бригады вакцинации».

«Дополнительный функционал ускорит контроль пациентами собственных приемов. Запланировав прием, получив направление к узкопрофильному специалисту или очередную бустерную дозу, пациенту придет уведомление с четким сообщением о записи, только внесенной врачом», – говорит Евгений Донец, СЕО Helsi. Курс MOTION DESIGN Розкривайте свій творчий потенціал та створюйте динамічні анімації з основами Motion Design! Більше про курс

Как в НСЗУ контролируют систему Helsi

В НСЗУ говорят, что анализируют каждую запись и выявляют несоответствия – и по статистике около 10% целевых записей снимаются с оплаты. В 2022 году обнаружено 16 679 записей-повторов на «первичке», что помогло сохранить более 5 млн гривен. Еще почти 158 млн гривен удалось перераспределить из-за своевременной проверки записей о смерти пациента и избежать расходов на услуги для «мертвых душ».

Если нарушения системные – в медучреждение направят мониторинговую группу, в некоторых случаях обращаются в правоохранительные органы.

Что делать при обнаружении «фейковой» записи?

Первый способ – это опция жалобы в приложении Helsi.

Также обращение можно оставить в Национальной службе здоровья по номеру 16-77, или по ссылке. Письменную жалобу можно отправить и непосредственно руководству медучреждения, в котором зафиксирован визит.